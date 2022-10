Con pantalón, 'shorts' o minifalda: el corsé es el nuevo básico entre las chicas de moda

Los vestidos corsé arrasaron a finales de verano gracias a Hailey Baldwin ¡y a Zara! Y parece que el reinado de esta silueta seguirá dominando los looks de fiesta de cara al invierno. La prenda más sexy de la sección de lencería conquista los estilismos de noche gracias a las chicas de moda, que la han convertido en su nuevo básico. Con pantalón o minifalda, las influencers se rinden al corsé; así lo comprobamos en la última gran cita con la moda lencera, el desfile que Tezenis organizó en su sede de Verona. Alba Díaz, Andrea Mengual o Lara Tronti, entre otras asistentes al show, lo escogieron para completar unos estilismos que, si eres atrevida, te inspirarán al vestirte para tu próxima fiesta.

Con 'shorts' de cuero o minifalda

The sound of Tezenis fue el nombre (y el hashtag, claro) con el que Tezenis quiso bautizar una noche llena de moda, confeti y música gracias a los DJs franceses Kungs y Martin Solveig. Las oficinas de la marca en Dossobuono, cerca de la italiana ciudad de Verona (donde Romeo y Julieta forjaron su historia de amor), cuentan con una gran pasarela dentro de sus instalaciones, y esa precisamente fue la localización de un espectáculo en el que descubrimos su colección de Otoño/invierno 2022-2023. Pero las modelos no fueron las únicas que lucieron las novedades de la firma; las invitadas también combinaron algunas de sus piezas favoritas, coronando el corsé como la pieza más buscada de la noche.

Alba Díaz, Susana Bicho, Marta Soriano, Andrea Mengual, Angela Marmol, Lara Tronti, Trifasicas y Rosario Mateu encabezaban la lista de las invitadas españolas, y varias de ellas, igual que las influencers internacionales, escogieron el corsé como su preferido de la colección. Gracias a sus looks, pudimos comprobar que esta prenda -en otro momento, restringida a la ropa interior y símbolo de la opresión del patriarcado- queda tan bien con pantalón largo como con minifalda o shorts. Esa última fue la elección de Andrea Mengual, en la imagen anterior, quien la llevó con un pantalón corto 'efecto cuero', americana negra y botas cowboy.

También con pantalón 'parachute'

Otra de las asistentes al desfile que se decantó por el corsé fue Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal, convertida por méritos propios y por su simpatía en referente de miles de chicas, hizo gala de su estilo personal reinterpretando la pieza lencera como el top perfecto para un pantalón ancho de estilo cargo; una prenda que, esta temporada, triunfa bajo el nombre de parachute. Como el de Andrea, su corsé estaba confeccionado en tul, pero mientras el de la primera era de color nude e incorporaba aplicaciones brillantes, el de Alba creaba diferentes niveles de transparencia gracias a los fruncidos.

Sobre la pasarela

También sobre la pasarela pudimos ver algunas propuestas de corsé, como este total look de tul negro que combina ese corpiño con mangas largas. Aunque la modelo lo lució con un tanga a juego, perfectamente podríamos imaginarlo como prenda exterior en un estilismo de fiesta. Gracias a estos diseños, el corsé deja de ser una prenda moldeadora interior para convertirse en el top de noche que promete arrasar en fiestas, discotecas y eventos varios de aqui hasta Navidad. Como mínimo.