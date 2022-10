¿Se ha inspirado Teresa Andrés Gonzalvo en uno de los looks más famosos de 'Emily in Paris'?

No hay ninguna duda que las películas y series marcan el ritmo de las tendencias de moda casi al mismo nivel que las pasarelas. ¿Quién no recuerda el icónico guardarropa de Carrie Bradshaw? Ahora, dos décadas después de aquel rotundo éxito, nos encontramos con nuevos personajes referentes como Emily in Paris, Gambito de Dama, Los Bridgerton entre otros; y uno de ellos parecen haberse colado en la maleta de una de de las influencers españolas con un gusto de lo más exquisito y elegante.Teresa Andrés Gonzalvo ha viajado junto a su marido, Ignacio Ayllón, hasta la capital madrileña para acudir a uno de los eventos más sonoros de la semana con un vestuario que nos ha resultado familiar.

Los premios Forbes Best Influencer, celebrados la Embajada de Italia de Madrid, ha reunido a conocidos rostros del mundo cibernético, y la valenciana no ha querido perderse esta importante cita que homenajeba el trabajo de sus amigos y compañeros. Una excusa más para sacar a relucir el estilazo tan personal y fotogénico que tiene, ese que presume en las diferentes Fashion Weeks y desfiles a las que acude junto a su amiga Marta Lozano, quien tampoco se queda atrás. Tras su paso por París, parece que la también empresaria se ha inspirado para su último traje de invitada en uno de los looks virales que vimos en la primera temporada de la serie de Netflix protagonizada por Lily Collins.

El que ha estrenado la co-fundadora de la estética ENEA, se trata de un minivestido en rosa bebé en tafetán ottomande la firma italiana Elisabetta Frachi, con maxi volantes en la zona del escote, el cuerpo drapeado y la falda cruzada, disponible en tienda por 502 euros que ha combinado con los tacones joya Rock Chic Pump de Aquazzura. Sin hacer ningún spoiler por si aún no has caído en la tentación de ver la proyección, sí podemos afirmar que hemos encontramos una genial coincidencia FASHION con el repertorio de vestuario del personaje de Emily in Paris. Como mencionábamos antes, en la primera temporada -¡ya van por la tercera!- localizamos uno de los diseños más bonitos que lució Emily lejos de las combinaciones complicadas, se trata de una pieza de Alta Costura Stephane Rolland.

Pero para sorpresa de todos, no era una prenda novedosa, este vestidazo de corte asimétrico que cuenta con detalles arquitectónicos sobre líneas limpias y minimalistas, forma parte de la colección primavera-verano de 2017, aquella para la que la famosa modelo española Nieves Álvarez fue la imagen de la presentación que tuvo lugar en galería de arte de París. ¿Será un glamuroso guiño a una de sus series favoritas? ¿O simplemente una coincidencia divertidad? Lo que sí podemos confirmar es que si existiera un proyecto cinematográfico de moda en España, el vestidor de Teresa sería pura inspiración, ¡hasta Carrie Bradshaw sentiría envidia!