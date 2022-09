El de Lila Moss y otros lookazos con los que llevar punto en septiembre

La Semana de la Moda de Nueva York está a punto de terminarse y, aunque nos da bastante pena por la cantidad de estilismos impresionantes que no dejamos de ver tanto dentro como fuera de las pasarelas, ya pensamos en París, Londres o Milán para seguir fantaseando con los looks de las asistentes a los desfiles. Sobre todo, con los de las celebrities. Así, uno de los fashion shows más esperados de la Gran Manzana, era sin ninguna duda, el del diseñador Tom Ford, no solo por su colección, esta vez ambientada en la estética disco de los años 80, sino por ellas: modelos, influencers o cantantes como Madonna, que no dudaron en mostrar su apoyo al creador de moda viendo sus diseños desde la primera fila... y también luciendo sus creaciones, la mayoría protagonizadas por prendas de punto.

-Lila Moss, Julia Fox y otras estrellas del esperado retorno de Tommy Hilfiger a Nueva York

Lila Moss

La hija de Kate Moss está imparable. Cuando no se sube a las pasarelas por trabajo, acude a los desfiles con looks tan sencillos pero igual de bonitos como este. Un estilismo a base de tonos tierra que nos ha encantado y que además, es súper ponible este otoño. Tan solo ha necesitado unas bermudas en camel y un jersey con cuello alto y en tono un poco más ocuro para convertirse en una de las mejor vestidas. Y, si a eso le sumas unas sandalias con tacón y un bolso, con otro color distinto para que contraste (en este caso, negro) ya tienes un look de diez.

Nicola Peltz y Brooklin Beckham

La pareja no se está perdiendo casi ninguno de los desfiles de la Fashion Week de Nueva York y, cada vez que acuden a alguno nos dejan un estilismo impactante. El hijo mayor de David y Victoria Beckham, se decantaba por un traje de vestir al que, sin embargo, quitaba la americana y añadía otra chaqueta más informal combinándola con una camiseta básica negra. Por su parte, Nicola Peltz nos ha maravillado con este conjunto del diseñador compuesto por una falda dorada brillante y por una de las tendencias de la temporada, un tank top en canalé plateado. Además, la modelo se ha subido en unas sandalias de plataforma dorada muy bonitas.

- Nueve looks con vaqueros vistos en las calles de Nueva York que son de todo menos básicos

Katie Holmes

Su look te puede parecer algo estridente, pero está claro que la actriz ha conseguido impactarnos de lleno. Con un total look en negro, Katie Holmes ha sido de las más llamativas gracias a un vestido largo hasta los pies ¡y que tenía incluso capucha! No cabe duda de que ha querido que su flequillo inspiración Audrey Hepburn, acaparase toda la atención. Y no nos extraña, porque este tipo de flequillo parace ser la nueva tendencia en el cabello ya que más de una celebrity se ha apuntado a llevarlo.

Karlie Kloss

La modelo es siempre una de nuestras favoritas en la lista de las mejor vestidas y para esta ocasión, Karlie Kloss ha llevado un look que nos ha encantado y que podrías fichar perfectamente para las próximas celebraciones de Navidad. Unos pantalones anchos de lentejuelas, con una chaqueta de esmoquin satinada y todo en negro. Un estilismo que reflejaba a la perfección la estética disco de los 80 que Tom Ford ha subido a la pasarela y que también imaginamos con un top de punto en el mismo color. ¿Para terminar? Un mini bolso en plateado y un peinado sencillo y favorecedor con la melena suelta y la raya al medio.