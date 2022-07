Haz como Simone Ashley y llévate siempre unos 'stilettos' clásicos en tu maleta

Tener un buen fondo de armario a mano significa crear estilismos de diez en tiempo récord, algo que la mayoría de expertas agradecen a la hora de organizar la ropa para un viaje. Pero es cierto que a veces resulta un tanto complicado no solo seleccionar un par de looks, también los complementos, entre ellos los zapatos. Si quieres tener ese 'por si acaso' para cualquier ocasión que pueda surgir y no tienes una maleta muy grande o simplemente quieres ahorrar espacio, haz como la protagonista estrella de Los Bridgerton para ir siempre sofisiticada. Con sus dos últimas apariciones en California, Simone Ashley ha confirmado el modelo con el que no fallarás: los zapatos de tacón más clásicos de todos.

En su paso por la premier de la película The Gray Man -protagonizada por Ana de Armas-, ha demostrado que sigue siendo la reina del estilo, esa que nos enamoró en la pequeña pantalla con trajes de época de inspiración hindú. Ahora lo hace con dos propuestas que para nada formarían parte de su guardarropa fictio, pero que nos apasionan por encontrar el equilibrio entre la elegancia y la sensualidad, igual que su calzado. Así que si no sabes cómo llevar el total look negro cuando las temperaturas siguen subiendo en la ciudad, inspírate en sus elecciones súper femeninas, un vestidazo midi con aberturas en la zona del escote y torso de la marca Mônot, y un esmoquin brillante de corte amplio.

¿Cuál es la calzado que no debes olvidar en casa?

Con la ayuda de su estilista de cabecera, Rebecca Corbin-Murray, solo ha necesitado añadir un par de tacones en el equipaje, pero no unos cualquiera, hablamos de aquellos que no pasan de moda y estilizan las piernas haciéndolas mucho más bonitas y fibrosas. Aunque estamos en plena época en que las sandalias con maxiplataforma conquistan las calles y vestidores lujosos como el de la actriz Nicola Peltz, la realidad es que invertir en un tacón negro alto será lo más acertado que puedas hacer porque se convertirá en el salvavidas FASHION que aún no sabías que necesitabas incorporar a tu colección.

Como habrás podido ver, los de Simone siguen las líneas clásicas del diseño de salón de toda la vida, ese con puntera en pico y escote redondeado, y que para sorpresa de muchas, combinan con (casi) todo, independientemente de las tendencias punteras del momento y la estación de año en la que nos encontremos. Así que la que fue la estrella de la segunda temporada de Los Bridgerton, los ha combinaco con el mencionado y atrevido little black dress -la pieza favorita de Coco Chanel-, y con un precioso traje de chaqueta con sello masculino, ese que ya han llevado otras estrellas del mundo de Hollywood como Angelina Jolie y Julia Roberts.