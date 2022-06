El vestido de diva de Simone Ashley tiene el escote ideal para chicas que no quieren palabra de honor

En muchos de sus looks de alfombra roja la actriz Simone Ashley hace guiños evidentes a la estética Bridgerton a través del vestuario. La hemos visto con guantes de ópera, con diseños de pedrería o luciendo colores pastel muy similares a los de su personaje en la exitosa serie de Netflix. Sin embargo, en su última aparición se ha desmarcado de este tipo de estilismo para apostar por un increíble look que nos recuerda a una versión renovada del estilo Old Hollywood, esa forma de vestir popularizada por divas de otra época, como Rita Hayworth o Ava Gardner.

Para acudir como invitada a una fiesta celebrada en Londres, la protagonista de la segunda temporada de Los Bridgerton se ha decantado por un vestido largo sencillo, una propuesta con un único elemento de tendencia presente en el escote, formado por dos finas tiras cruzadas sobre la zona del pecho. Se trata de una creación de la firma 16Arlington, el sello cofundado por la diseñadora Federica Cavenati, tristemente fallecida el pasado 2021 a los 28 años de edad. Para romper con la sencillez del vestido, se añade un abrigo de plumas del mismo tono suave, el toque perfecto para sumar dosis de glamour al vestuario. Es precisamente este detalle lo que proporciona una estética de diva hollywoodiense a la mezcla, ideada por la estilista Rebecca Corbin-Murray, con quien también trabajan celebridades como Gemma Chan o Florence Pugh, entre otras caras conocidas. Para centrar la atención en el vestido, ha completado el look con joyas discretas de Tiffany&Co.

Tendencia en la alfombra roja

Si te gusta la moda y no te pierdes ni un look de alfombra roja, es posible que este conjunto de Simone Ashley te haya resultado familiar. En la pasada gala MET la modelo y empresaria Hailey Bieber se decantó por un estilismo muy similar. Para adaptar su conjunto a la temática del evento, Gilded Age o Edad Dorada, el periodo comprendido entre 1870 y 1891, Hailey se rindió a una creación de Saint Laurent formada por un vestido blanco satinado de cuello halter que combinó con un abrigo largo también blanco y rematado con delicadas plumas.