De Londres a Jávea: el look que arrasa entre novias e invitadas tiene un detalle muy especial

La estética dosmilera con pantalones de tiro muy bajo y crop-tops para lucir tripa fibrosa, se han colado en los armarios de veinteañeras como Bella Hadid y Emily Ratajkowsi, pero si no eres del team Y2K, no te preocupes, porque hemos dado con la tendencia más glamurosa y elegante que hará de ti toda una experta en moda. ¿Tienes celebraciones próximamente y no sabes qué look de inivitada llevar? ¿Vas a pasar por el altar y aún no has decidido cómo será tu traje de novia? Entonces sigue leyendo, porque hemos localizado el vestido con el escote que favorece a todas las chicas, independientemente de la talla que tengas. Pero más que un diseño en sí, se trata de la original silueta del escote que no ha pasado para nada desapercibida antes los ojos de los expertos, y los últimos ejemplos los encontramos en el repertorio de estilo de las actrices de Hollywood y en la boda de una española, ¿adivinas de quién puede tratarse?

- Todas las razones por las que no debes perder la pista a la actriz Rachel Zegler

La que será la protagonista de la nueva película de Los juegos del Hambre, Rachel Zegler, ha sido una de las que ha caído en la tentación de esta maravilla puntiaguda con la ayuda de su estilista, Sarah Slutsky. La intérprete de 21 años ha aparecido enfundada en una espectacular pieza encorsetada de Oscar de la Renta de la colección Pre-Fall 2022 que ha estrenado en la fiesta que organizaba la marca joyera Tiffany&Co. en Londres, combinada con sandalias joya de Jimmy Choo y su ya característica melena cortita. Y como hemos anunciado antes, no se trata de la primera vez que admiramos este tipo de estilismo tan especial; hace tan unas semanas una de las españolas más influyentes del panorama, ¡lo llevó para su gran día!

- Marta Lozano hace gala de su personalidad con su segundo y tercer vestido de novia

El cuerpo ajustado con el detalle del escote en pico y la falda cruzada drapeada de la que nace una larga cola blanca, también formó parte de la elección nupcial de Marta Lozano, quien celebró su unión con Lorenzo Remohi hace un par de semanas en un romántico enclave de Jávea. Una impresionante creación del gran Lorenzo Caprile que se deja llevar por la elegancia de las divas del antiguo Hollywood, cuya inspiración promete ser toda una oleada para invitadas y novias que quieren marcar la diferencia. Lo combinó con un tocado muy 'royal' con red y más de 1.000 aplicaciones de strass de Betto García y el abanico XL de plumas. Y siguiendo la fiebre por este tipo de prendas tan especiales, quien nos ha dejado sin palabras esta semana ha sido...¡ Zendaya!

- Zendaya se corona como reina de la Alta Costura 'vintage' con este impresionante look 💖

Una vez más la intérprete de Dune se corona como la reina de la moda vintage en un evento en Nueva York con un impresionante traje de gala de seda turquesa y negra del archivo de Bob Mackie. Con el mencionado corte en 'V' pero aún más enfatizado y dramático, una propuesta que pertenece a la línea de otoño de 1998. Así que con estas conexiones FASHION que hemos encontrado en diferentes puntos del globo terráqueo estas últimas semanas, podemos confirmar que este escote inundarán las calles y celebraciones de alto calibre, convirtiéndose en el más solicitado de la temporada veraniega.