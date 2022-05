Diez ideas para vestir bien durante la ola de calor (de día o de noche)

El verano se ha adelantado con una ola de calor atípica en esta época del año y desde el punto de vista de la moda no podemos hacer otra cosa que pensar en las fórmulas de estilo que nos salvarán de las altas temperaturas. Vestir bien con la llegada del calor no siempre es fácil, especialmente cuando hay que construir conjuntos formales próximos a un código de vestuario exigente. Por eso, recorremos las grandes capitales de la moda para fichar cómo las estilistas, modelos y editoras más influyentes de la industria combinan las tendencias del momento para dar lugar a looks cómodos, especiales y aptos para días soleados. Descubre en el nuevo vídeo de FASHION los 10 estilismos ganadores: desde el traje de verano que sustituye la camisa por un top corto hasta el maxivestido ideal para chicas románticas.

