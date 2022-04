La tarta de cumpleaños de dos pisos de Elle Fanning ha desvelado quién es su icono

Siempre es una buen momento para organizar un plan de chicas divertido, hacer un maleta exprés con piezas llamativas y desconectar de la rutina a bordo de un barco. Así es como Elle Fanning ha celebrado por todo lo alto sus recién cumplidos 24 años, que coinciden con un momento muy especial en su carrera, tras el rotundo éxito de la producción The Great y de estrenar la serie The Girl from Plainville, en la que hemos encontrado una curiosa coincidencia de estilo con Gossip Girl.

Su amplio armario es el reflejo del estilo que tiene una veinteañera amante de la moda, y parece que su tarta de cumpleaños ha desvelado quién es uno de los iconos que le inspira, tanto dentro como fuera de escena, pero también en cuanto a vestuario se refiere. Hasta hace unos días la hemos visto pasearse por las amplias avenidas de Nueva York con impecables estilismos como el traje favorito de las célebres gemelas Olsen, pero la pista de su apetecible postre de dos pisos con románticas rosas ha confirmado que la cumpleañera es fan de una de las actrices más emblemáticas de Hollywood: ¡Marilyn Monroe!

Este fin de semana ha tenido lugar la mencionada celebración en Miami, en la que además de sus amigas, también encontramos otro de los rostros más buscados del momento, su hermana Dakota Fanning, que la ha felicitado con una entrañable declaración en las redes sociales: "Feliz cumpleaños a mi persona favorita número 1 en el mundo. Eres la reina de las leyendas de cumpleaños, así que ni siquiera lo intentaré. Sólo diré que lo que más amo en la vida es ser tu hermana. Y yo te quiero aún más. Feliz cumpleaños mi pequeña hada".

La pequeña de la familia se ha convertido en la embajadora de la marca de belleza Clé de Peau Beauté; también ha pasado unos días lejos de los focos de los paparazi en los que ha tenido tiempo para disfrutar de una mañana soleado en barco, paseos en carritos de golf, cenas en The Penthouse at Mastro's de Beverly Hills y divertidas fiestas en discotecas para festejar la despedida de soltera de una chica del grupo. Y por supuesto, no podemos olvidar mencionar los estilismos 'disco' y los zapatos joya por los que optaron las hermanas, el de Elle es un vestido satinado de la marca FashionNova. ¿Tu también haces matching con tu mejor amiga?