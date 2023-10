Las primeras palabras de Laura Escanes sobre su ruptura con Álvaro de Luna: 'Cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal'

Pensábamos que, con el renacer del amor para Kendall Jenner, Taylor Swift o Rosalía, -que meses atrás habían pasado por mediáticas rupturas sentimentales y ahora vuelven a estar ilusionadas- nos encontrábamos en una racha imbatible de nuevas relaciones, acabando con el período de divorcios y separaciones de famosos que vivimos hasta este último verano. Pero no ha podido ser porque Laura Escanes y Álvaro de Luna pusieron fin a su noviazgo de mutuo acuerdo después de un año juntos. A dos días de que ¡HOLA! confirmase la triste noticia, la influencer rompe su silencio con un breve comunicado en sus redes sociales, en el que explica cómo se está sintiendo.

"En el capítulo del pódcast que veréis pronto, la invitada me decía que es muy fácil hablar y contar cosas cuando las cosas van bien y cuando estás en el mejor momento.... pero ¿y cuándo no? En esos momentos cuesta infinito. Por eso ella tomó la decisión de no publicar según qué cosas", reza el inicio del texto. En los primeros meses del noviazgo, Laura se mostró prudente, aunque poco a poco fue compartiendo en redes sociales más pedacitos de su vida con el cantante de Todo Contigo. A punto de cumplirse un año desde que se hizo público este romance inesperado, la catalana admite que se arrepiente de haber expuesto tantos detalles de la relación a los casi dos millones de seguidores que la acompañan en su día a día.

"¿Aprenderé? No sé. Mantener la cabeza fría en esos momentos de felicidad máxima pensando en lo que pueda pasar no es que se me dé muy bien. Y luego pasan estas cosas... y entonces qué. Es verdad que cuando van bien las cosas tampoco piensas que van a ir mal... Poco más puedo añadir ahora mismo. Solo gracias por el respeto", explica la influencer sin por ello esclarecer las causas que llevaron al fin de la relación. Hasta el momento, Álvaro de Luna no se ha pronunciado al respecto.

Las reflexiones de la influencer en esta etapa agridulce de su vida

Laura esperó hasta este martes 31 de octubre para dar a conocer su versión de los hechos, e incluso desveló en su comunicado la razón por la cual guardó silencio ante la confirmación en medios de su ruptura el pasado domingo. "Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo", continúa, refiriéndose al estreno de La travessa, el programa de TV3 con el que debuta como presentadora. Escanes fichó por la cadena pública catalana para conducir este concurso de aventuras por parejas que se grabó en el Pirineo Catalán.

Asegura en un reciente episodio de su pódcast, Entre el cielo y las nubes, el cual tuvo a María Pombo como invitada, que planea expandir su experiencia en el sector de los medios de comunicación, de modo que este sería solo el comienzo de un emocionante nuevo camino por recorrer para la influencer de 27 años. Como dice el refrán, una puerta se cierra para que otra pueda abrirse. "Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo", reflexiona al final del comunicado.