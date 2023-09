Laura Escanes elige un look en clave 'sartorial' para su cita con la pasarela madrileña, ¡y Álvaro de Luna!

El mes de septiembre es uno de los más intensos para el mundo de la moda porque durante esos días los creativos presentan sus nuevas propuestas en las Fashion Week más importantes. Ahora y hasta el próximo día 17, Madrid se convierte en el epicentro de las tendencias y son muchas las celebrities e influencers que han querido sentarse en el front row para conocer las colecciones de los diseñadores españoles. Alessandra de Osma, Victoria de Marichalar, María García de Jaime, Grace Villarreal... Y también Laura Escanes, que ha acudido a la pasarela madrileña acompañada por su novio, el cantante Álvaro de Luna, para conocer lo último de Mans, donde se han encontrado con algunos amigos como Tomás Páramo.

La firma fundada por Jaime Álvarez, quien también hace las veces de diseñador, ha debutado en esta edición sobre la pasarela madrileña. Y aunque está especializada en moda masculina, lo ha hecho mostrando también diseños para la mujer. Eso sí, tanto en las propuestas para unos como para otras las blazers se convertían en las grandes protagonistas. Una prenda que se muestra muy minimalista con corte clásico o efecto esmoquin, casi siempre lisa aunque a veces se llena de plisados, acabados satinados o volantes que remiten a su origen andaluz.

Como no podía ser de otra forma, Laura se ha decantado por un look en clave sartorial. Ha elegido una blazer rosa, de corte oversize, que perfectamente podría ser uno de los diseños que forman parte de la colección Otoño/Invierno 2023/24 de la firma. La ha llevado ligeramente abierta, dejando a la vista su ropa interior. Para la parte inferior se ha decantado por unos pantalones negros rectos, con efecto satinado. También la hemos visto con unas llamativas gafas de sol de MÓ diseñadas en colaboración con Juan Avellaneda. Ha culminado el look con un peinado muy especial, un moño trenzado a media altura que la favorecía especialmente. Álvaro, a quien cada vez es más frecuente ver junto a la influencer en público, se ha decantado por una chaqueta de color negro, con solapas satinadas, propias del esmoquin, que ha lucido sobre una camiseta blanca.