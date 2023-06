¿Qué es el síndrome de la chica con suerte? La teoría viral que no dejas de ver en redes

Puede que el nombre de pie a pensar que podría tratarse de algún trastorno o enfermedad, pero el síndrome de la chica con suerte se aleja en realidad mucho de ello. Esta creencia basada en el fomento de los pensamientos positivos para atraer lo que queremos, se ha popularizado estos días en redes sociales, donde probablemente te hayas topado con ella. Incluso influencers como María Pombo han dado su opinión, asegurando que "la tiene muy presente en su vida". Era ella quien precisamente suscitaba el interés al compartir esta teoría en su perfil, ¿pero en qué consiste?

- Los vestidos cómodos de María Pombo para un embarazo con estilo

"Es una forma de manifestar y ver la vida", explican desde la plataforma online de salud Typ. "Se trata de tener la confianza de que las cosas van a salir bien y de que todo lo que pasa actúa en tu favor". Para poner en práctica el síndrome de la chica con suerte, debes visualizarte como tal: una persona afortunada a la que le va muy bien la vida. Defiende que cuando te convences de que te mereces cosas buenas, estas terminarán llegando a ti, pues solo por creerlo ya estás abriendo la puerta a que ocurran.

- Selena Gomez revela cómo ha logrado mejorar su salud mental

"A nosotros nos gusta verlo como una forma de enfocarte en las cosas positivas y oportunidades que llegan a tu vida", comentan desde la plataforma. "Al final, todo lo que piensas y cómo te hablas tiene un gran impacto en cómo te sientes y en consecuencia, en la manera en la que actúas". Frases como "no era para ti" o justificar que algo que querías no ha ocurrido "porque no tenía que pasar", están muy ligadas a esta teoría que apareció a comienzos de 2023 en Tiktok y que parece estar cobrando fuerza de nuevo.

- Kendall Jenner revela por qué se ha retirado de las redes

Pero este mantra cuenta casi con tantos defensores como detractores. Por un lado hay quien confía en el síndrome de la chica con suerte asegurando que nuestros pensamientos influyen en nuestros sentimientos: pero, ¿si piensas que eres feliz, podrías sentirte feliz?. "Las afirmaciones positivas pueden ser de ayuda, siempre y cuando te mantengas fiel a tus emociones y te permitas sentirte mal cuando lo necesites", recuerdan desde Typ. Por otro lado, y ante la evidencia científica de esta teoría, también hay quien la califica como una positividad tóxica.

- ¿Y si el 'Blue Monday' fuera un mito?

Susan David, psicóloga de la Facultad de Medicina de Harvard, en su libro Emotional Agility habla sobre los riesgos de obligarnos a ser felices. "Cuando tenemos un objetivo particular en torno a la felicidad, nos lleva a la decepción. Cada revés y cada preocupación la tomamos como una prueba de que no somos lo suficientemente felices o de que hemos fallado en nuestro intento de ser feliz. Y esa no es una forma realista de vivir”.