¿Selena Gómez vuelve a los escenarios? Una publicación muy especial podría confirmarlo

Seguramente has estado al tanto de la polémica que ha sacudido las redes sociales entre Selena Gomez, la mujer de su ex novio el músico Justin, Hailey Bieber y su gran amiga Kylie Jenner. Y es que en el mundo celebrity no todo es de color de rosa, arcoíris y corazones. En los círculos de amistad y trabajo pueden surgir problemas y diferencias, algunas de estas disputas incluso se alargan en el tiempo condicionando la vida profesional como es el caso de este triángulo, pero no amoroso, que ha protagonizado decenas de titulares. Un hecho con el que la que fue chica Disney ha salido ganando, ¡y por goleada!

Después de más de diez años, parece que Hailey sigue paso a paso la sombra de aquella que vivió un cuento de hadas con el intérprete de Baby cuando eran adolescentes. Una historia que parecía entrelazar dos relaciones sentimentales al mismo tiempo, pero que en la realidad no fue así. Cuando pensábamos que todo había quedado en el pasado tras verlas posar en la fiesta Academy Museum Gala que se celebró el pasado mes de octubre, nos equivocábamos. La sobrina del actor de Hollywood, Alec Baldwin, vuelve a atacarla con indirectas muy directas, como por ejemplo, riéndose de sus cejas junto a la pequeña del clan Kardashian. Un aspecto que los fans captaron al momento y ha provocado la total división apoyando por completo a Selena, quien acaba de romper los récords históricos en las redes sociales.

Si hace menos de un año era Kylie Jenner la mujer más seguida de Instagram, ahora toma su relevo Selena, ¡y por mérito propio! Quizás esta polémica que ha sacudido su vida confirmando quién es el lobo y la oveja en la trama, le ha hecho crecer más, ¡en todos los sentidos! ¿Cómo lo ha celebrado? Compartiendo con sus más de 402 millones de seguidores nostálgicas imágenes que recuerda aquellos momentos en los que se subía a los escenarios haciendo que nos moviéramos al son de su pegadiza música. "Deseando poder abrazaros a los 400 millones 🤍" confiesa junto a las fotografías vintage en las que aparece con sus fans.

Una preciosa época en la que inundaba los estadios de fútbol y compartía escenario con otros reconocidos artistas como su inseparable amiga Taylor Swift, que se encuentra en plena gira. ¿Qué nos estará queriendo decir la de Texas con significativa publicación? Desde 2016 no se sube a un escenario, el último fue en Las Vegas, así que... ¿volverá a hacerlo? ¡Ojalá que sí! Porque tras su rotundo éxito ejerciendo de empresaria de belleza con su marca Rare Beauty, y como productora y actriz en la serie Solo asesinatos en el edificio, todo apunta a que podría irle muy bien con el micrófono en mano.