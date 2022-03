Nuevo récord para Kylie Jenner: ¡tiene más de 300 millones de seguidores!

Entre todas las novedades que se cuecen en la familia Kardashian-Jenner, hay una que no tiene nada que ver con el embarazo del segundo bebé de Kylie Jenner, sus amplios e impecables armarios o las mansiones en las que viven, ¿estás preparada para conocer la noticia? Nadie podría haber imaginado hace 8 años que la hermana pequeña, aquella que aparecía timidamente en los primeros capítulos de Keeping Up With The Kardashians en 2014, arrebataría no solo la gran popularidad de Kim en las calles, eventos y fiestas exclusivas, sino también su patrimonio valorado en cientos de millones de dólares. Pero ha sido su último hito el que ha dado la vuelta al mundo por una buena razón: es la mujer con más seguidores de Instagram.

- ¡Las hermanas Kardashian vuelven a la televisión! Así será su nuevo 'reality'

Con tan solo 24 años, la magnate de belleza se ha alzado en el pódium más rivalizado del momento, con más de 300 millones de internautas que están al tanto de todos y cada uno de sus movimientos. Un cifra descomunal que le ha convertido una vez más en uno de los perfiles más influyentes de la última década -tanto fuera como dentro de internet-, reconocido prestigio que comparte con Cristiano Ronaldo -es la persona con más seguidores- y con la cuenta oficial de Instagram. Así, Kylie supera a grandes celebrities como Ariana Grande, Selena Gómez, su hermana mayor o Beyoncé, entre otras. No nos extraña que la empresaria de Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Swim y Kylie Baby haya alcanzado tal fama en tan solos unas temporadas, ¡incluso la lista Forbes de 2020 la incluyó como la mujer rica más joven!

- Descubrimos más detalles del vestidor de Kylie Jenner: ¡un templo de zapatos y bolsos!

Este galardón llega en un momento muy especial pero también complicado para la celebrity californiana. El segundo bebé que tendrá con el artista Travis Scott está de camino -¡aunque algunos fans especulan que ya ha dado a luz!-, de ahí a que desde hace unos meses atrás, su interacción en la plataforma sea mucho menor de los que nos tiene acostumbrados. ¿Estará cuidando de su pequeño retoño lejos de los focos de los paparazi? ¿Creando una nueva empresa multimillonaria con la que sorprendernos a todos? ¿O simplemente ha optado por un detox digital? Aún no tenemos la respuesta, pero sea cual sea, Kylie es ya un personaje más que consolidado en el mundo del entretenimiento.