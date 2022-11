El plan más extremo de Bella Hadid: ¡ha saltado desde un avión!

Que a la menor de las Hadid le gusta atreverse con todo, no es ninguna novedad. Nos tiene más que desmostrado que arriesga con cada look que se pone, y ahora, esta pasión le ha llevado a practicar uno de los deportes más extremos. ¿Adivinas cuál puede ser? ¡Se ha lanzado desde de un avión y lo ha hecho junto a su novio Marc Kalman! La pareja lleva varios días disfrutando de su viaje a Doha, Qatar, y allí, no solo han tenido tiempo para planes culturales como visitar una exposición sobre Palestina o asistir a algún que otro evento benéfico, sino que también han dejado un hueco para divertirse como solo a ella le gusta hacerlo: subiendo su adrenalina al máximo.

Aunque no es la primera vez que la modelo ha practicado paracaidismo, sí la primera junto a su novio, quien le ha acompañado en todos y cada uno de sus planes más locos. "Mi rasgo tóxico es hacer que las personas que amo salten de los aviones conmigo", así es cómo Bella Hadid ha titulado la publicación que ha compartido en su perfil de redes sociales, y a juzgar por las fotos, se moría de ganas de llevar a cabo este plan. No es de extrañar porque no lo repetía desde el año 2017, cuando saltó desde un avión en uno de los descansos del Festival de Coachella. Para este "salto de la suerte" como ella lo ha denominado, la top se ha trenzado el pelo en dos coletas y no ha recurrido a un traje cualquiera, sino que se ha decantado por un mono completamente negro de la firma Alaïa y unas botas de caña alta con suela track que le han dado toda la comodidad necesaria para este tipo de deportes extremos.

Y decimos deportes, en plural, porque Bella Hadid no solo se ha atrevido a saltar desde un avión, sino que también se ha subido a un quad con el que ha hecho acrobacias y ha llevado al límite su adrenalina con unas carreras por el desierto llenas de velocidad. Y, ¿qué ha llevado para tal ocasión? Lejos de decantarse por unos pantalones vaqueros como haría el resto, la modelo se ha enfundado una falda larga, tipo boho y la ha combinado con un top naranja con estampados.

