Hailey Baldwin revela qué canción de Justin Bieber le hace llorar

Antes de dar el sí, quiero a Justin Bieber en el altar y convertirse en una de las parejas más sólidas de Hollywood, recordemos que la historia de amor del cantante y la modelo comenzó cuando solo eran unos niños. Por aquel entonces Hailey Baldwin ya era fan de sus canciones y fue su padre, el actor Stephen Baldwin, quien les hizo el favor de presentarles en un evento, allá por 2009. Su relación fue evolucionando, pasando de la amistad al amor, pero hay algo que no ha cambiado: la admiración que la de Arizona siente por el trabajo de su marido. Es la primera que no se pierde sus conciertos, en los que Bieber le dedica románticas declaraciones de amor, y tampoco duda en añadir a su lista de reproducción las canciones del artista, con las que se emociona sin poder evitarlo. Así lo acaba de admitir ella misma, desvelando qué tema es capaz de hacerla llorar. ¿Sabrías adivinar cuál?

- Por fin sabemos cuándo verá la luz el proyecto de belleza más importante de Hailey Baldwin

Se trata de Name, una canción que el canadiense lanzó el pasado año junto a la cantante Tori Kelly. Un tema que forma parte de Justice, el último álbum que tiene previsto presentar en directo con su gira mundial, que pasará por nuestro país en enero de 2023. Justin lo advirtió cuando dio a conocer por primera vez este disco: "Mi intención es que proporcione confort, hacer canciones con las que las personas puedan conectar y sentirse menos solas". Y esta pista en concreto parece que es capaz de hacerlo. Hailey ha compartido una captura de pantalla en sus redes sociales en la que se observa cómo se reproduce la canción y la ha acompañado con un mensaje: "¿Por qué me hace llorar?", se pregunta.

- Hailey Baldwin y Justin Bieber, protagonistas del momento más romántico de la alfombra roja

Lo curioso es que no se trata de una canción dedicada exclusivamente a la modelo, y eso que Justin ha compuesto una larga lista inspirándose en ella. De hecho, la mayor parte de su anterior trabajo, Changes, es una declaración de amor a su pareja. Podríamos interpretar la letra de Name más bien como un mensaje de ayuda, pero con notas algo tristes: "Si ese corazón se desvanece, grita mi nombre", dice una línea. "Solo mejoramos en finjir que estamos bien, pero después de todo este tiempo sentimos lo mismo", reza otra.

- Justin Bieber felicita a Hailey con el mensaje que hará que te emociones: 'Eres mi eternidad' ♥️

La modelo siempre se esfuerza en apoyar el trabajo del cantante, algo que hace también a través de las redes sociales, donde no duda en dedicarle palabras de agradecimiento. "Mi mejor amigo y mi ser humano favorito ha creado un álbum increíblemente especial", aseguraba Hailey durante el lanzamiento de Justice. "Estar junto a él en el camino y observar el proceso de trabajo y dedicación de este proyecto, me ha inspirado profundamente. Justin, eres una persona dedicada, trabajadora, con talento y genial. Te quiero cada día más y estoy tan orgullosa que no puedeo describirlo con palabras", aseguraba, visiblemente emocionada con la música del artista.