Hailey Baldwin y Justin Bieber, protagonistas del momento más romántico de la alfombra roja

Desde que Hailey Baldwin y Justin Bieber comenzaron su relación, no han dejado de profesarse muestras públicas de cariño, confirmando que son una de las jóvenes parejas más estables de Hollywood. Es sobre todo el cantante quien tiende a declarar su amor por la modelo de forma espontánea, haciendo que esta incluso se ruborice a veces. Así lo hizo hace unas semanas durante su concierto en Los Ángeles, dedicándole unas bonitas palabras sobre el escenario y varias canciones. Y es que el canadiense ya ha explicado en numerosas ocasiones que su mujer es también su musa a la hora de componer. Por eso no pudieron faltar a la gala de los premios Grammy, donde él estaba nominado en ocho categorías, incluida la de álbum del año.

Los dos posaron juntos en la alfombra roja frente a las cámaras, demostrando la química que hay entre ambos. Y aunque primero desfilaron por separado, después no pudieron esperar a juntarse de nuevo para inmortalizar su paso por el evento. De hecho, fueron los protagonistas del momento más romántico, con un apasionado beso que Justin le dio a Hailey, haciendo suspirar a los asitentes. Una anécdota que, por supuesto, ha sido capturada y que ya ha dado la vuelta a medio mundo.

Un beso que después la modelo le devolvió, a pesar de la vergüenza que suele darle estas muestras de cariño improvisadas frente a los medios. Así lo contó el propio cantante durante una de sus actuaciones: "No le gusta cuando la pongo en aprietos. Probablemente esté sonrojada y ahora mismo me odie, pero te quiero mucho, cariño", le dijo justo antes de cantar Anyone, tema que forma parte de Justice, el álbum con el que anoche competía por el premio al mejor del año. Un galardón que finalmente se llevó el músico Jon Batiste.

Y aunque finalmente Justin no pudo incorporar un tercer Grammy a los dos que ya tiene, no le faltaron motivos para disfrutar de la velada y celebrar el amor junto a su pareja, a la que por cierto, intentó volver a besar, pero esta finalmente se resitió entre risas mientras terminaban de caminar por la alfombra roja. Aún así Hailey no ha querido perder la oportunidad de destacar el trabajo de su pareja: "Estoy muy orgullosa de ti y del álbum Justice. Qué año más increíble está siendo. ¡Tenemos mucho que celebrar!", escribía en sus redes sociales, donde ha compartido la foto del beso entre ambos que ya se ha vuelto viral.

Hailey Baldwin se viste de novia

Tampoco pasaron desapercibidos los looks que ambos escogieron para la ocasión, una elección que les ha hecho coronarse como la pareja más cool de la noche, a pesar del contraste entre el estilo oscuro y gótico de Justin, y el romántico de Hailey en un blanco impoluto. La modelo apostó por un vestido palabra de honor de Saint Laurent, de corte recto y tipo novia, con el que logró un aspecto sofisticado y elegante. Lo combinó con unas discretas joyas de Tiffany & Co. y una trenza sencilla y deshecha que dejaba todo el protagonismo a sus hombros y escote. Un atuendo que la estilista Karla Welch ayudó a elegir, junto al de Justin Bieber, que llevó un traje de chaqueta y pantalón oversize de Balenciaga personalizado al que añadió el toque rompedor con unos zapatos de plataforma, gafas negras y un gorro de punto en color fucsia. Dos estilos muy diferentes que lograron encajar a la perfección.