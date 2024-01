El 'descuido' de belleza de Dua Lipa que ha acumulado dos millones de 'likes'

No es ningún secreto que las celebridades son como los camaleones, continuamente están variando su aspecto físico ya sea por cuestiones profesionales o personales. Y la última que protagoniza hoy nuestras líneas es Dua Lipa. Tras arrasar con su debut en la película más taquillera de 2023, Barbie, suma un nuevo proyecto a su carrera protagonizando la cinta de Argylle que saldrá a la luz el próximo 2 de febrero. Ya conocíamos que llevaría un cambio de look, pero las imágenes que ha compartido en las redes sociales ha dejado una pista muy inesperada, ¿adivinas de qué se puede tratar?

- Dua Lipa y su hermana de viaje en la India, la mejor inspiración para las invitadas de 2024

A lo largo de los últimos años hemos podido ver a la artista británica, que inunda los estadios de fútbol internacionales con cada concierto que realiza, con la melena morena, castaña e incluso pelirroja... Y ahora llegará a la gran pantalla junto al gran actor de Hollywood Henry Cavyll luciendo un sensual corte bob en rubio platino que, inesperadamente, le sienta muy bien. Pero gracias a este álbum en el que aparece en el detrás de cámaras mientras grababan alguna escena, hemos podido comprobar que Dua no ha abandonado su color natural y se ha teñido el pelo como los fans pensaban, hay un truco detrás.

- Las imágenes nunca vistas de Dua Lipa como 'Barbie sirena' salen a la luz

El secreto tras su cambio de look

Una publicación que ha desvelado cuál es el secreto tras su nueva imagen con la que se sumerge una vez más en la industria de la interpretación: ¡lleva una peluca! Así es, según podemos apreciar en las instantáneas en realidad se trata de un cambio de look exprés tras observar un pequeño descuido (intencionado o no, no lo sabemos) en su cabeza que ha acumulado más de dos millones de likes en tan solo unas horas. Si nos fijamos, se puede ver la clásica rejilla que este complemento tiene para amoldarse bien sobre el pelo real.

Una genial opción que no daña la melena y a la que las celebridades como ella suelen recurrir no solo para rodar ante las cámaras, también para asistir a fiestas y alfombras rojas para así llamar la atención del público y paparazzis. Además, no solo nos ha enamorado con este rubio platino, también ha lucido un inspirador y atrevido smokey eye en tonos azulados con detalles de brillos sobre el párpado y el lagrimal y los labios nude con efecto gloss. ¡Está guapísima!