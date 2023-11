Los trucos del peluquero de Zara para brillar más que nunca en estas fiestas

Han pasado dos años desde que el gigante de Inditex probase suerte en el mundo de la belleza: en 2021 nacía en Zara una sección dedicada en exclusiva a la cosmética que, a lo largo de este tiempo, se ha ido actualizando con best sellers como sus bases de maquillaje o sus labiales líquidos. Pero había un terreno que la firma española todavía no había explorado: el del cabello. Si bien nos encontrábamos con accesorios como diademas, lazos o pañuelos, estos pertenecían a su sección de moda. Ahora, la marca acaba de anunciar que desde el 30 de noviembre también será posible adquirir productos específicamente para el cabello, una nueva sección que han bautizado como Zara Hair y cuyo primer lanzamiento está pensado para brillar (literalmente) en las próximas fiestas.

Glitter in gold, makeup for your hair es el nombre que recibe la colección con la que debuta Zara en este campo, un set compuesto por cuatro productos entre los que tal vez sea el maquillaje para el pelo el más llamativo, una propuesta del peluquero británico Guido Palau, el experto junto al que han ideado esta nueva línea. Con una larga trayectoria en el sector, este estilista se ha dado a conocer por su trabajo sobre la pasarela y junto a modelos como Kate Moss, Linda Evangelista o Kaia Gerber. Con esta última, quien precisamente diseñó el pasado año una línea de ropa para la firma, comparte el protagonismo de la campaña.

“No confío en nadie tanto como en Guido cuando se trata de mi pelo”, ha asegurado la hija de Cindy Crawford. "Siempre me hace sentir segura y me anima a experimentar. Cuando me lo he cortado impulsivamente, ha sido gracias a él". Conociendo un poco más al peluquero, no es de extrañar que este kit para el cabello esté orientado a "elevar el look de fiesta más sofisticado", añaden desde Zara. "Con estos productos puedes aportar un look diferente y divertido a tu pelo", explica el experto, quien cree que el mejor consejo para convertir nuestro cabello en protagonista, es agregarle un toque especial, ya sea aplicando glitter o vistosos accesorios.

¿Qué podemos encontrar en este lanzamiento?

"Una nueva colección con productos esenciales para cabello estará disponible a principios de 2024. Hasta entonces, esto es un adelanto de todo lo que está por llegar en la nueva línea Zara Hair", desvelan desde la marca. De momento podremos hacernos con cuatro productos: un gel fijador en crema para iluminar el pelo con un toque dorado, un spray de efecto brillante más potente para aplicar a capas, unas horquillas doradas y un peine en el mismo tono.