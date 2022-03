Zara bate récords con su línea de maquillaje en 51 tonos

Hay pocos armarios que no guarden alguna prenda con la etiqueta de Inditex, ¿verdad? Esta misma revolución, pero en el caso del terreno de la belleza, es uno de los objetivos estrella de la sección de Zara Beauty dando así sus mismos exitosos pasos para colarse en el tocador de las gurús de la industria, sin importante si eres o no experta en la brocha y el pincel. En mayo de 2021 vimos cómo nacía este proyecto y se convertía en todo un éxito empresarial internacional. Ahora casi un año después de aquel momentazo que dio la vuelta al mundo conquistado a decenas de clientas, presenciamos un nuevo lanzamiento que se suma a su fotogénica colección digna de coleccionista.

- Así es 'Zara Beauty', el nuevo lanzamiento que promete revolucionar el mundo de la cosmética

Una esperada propuesta a cargo de la maquilladora británica Diane Kendal que promete postularse como una de las firmas clave, no solo en términos de moda, también en ¡todo lo referente a la cosmética y el maquillaje! Con la llegada del equinoccio de la primavera, por fin ha salido a la luz su nueva incorporación bautizada Skin Love y fotografiada por el magnífico Tyler Mitchell. Pero, ¿de qué se trata este esperado lanzamiento? Hablamos de las bases de maquillaje, uno de los productos básicos y más buscados que toda maquilladora o aprendiz tiene siempre entre sus manos, independientemente de la tendencia del momento y que aterriza en el momento idóneo para que puedas estrenarlo en esos primeros días de sol.

- Zara adelanta el sencillo corte de pelo que llevarás en primavera y verano

La conocida foundation, aquella que apareció a finales de siglo XVIII gracias al cosmetólogo Dai Chun Lin, ahora llega a las tiendas de Zara en un envase muy minimalista siguiendo la estela de los anteriores productos. Está disponible en 51 tonos diferentes -sí, un número más que la famosa propuesta de Fenty Beauty- para así adaptarse a cualquier tipo subtono de piel, se presenta en formato ligero, resistente y modulable de acabado mate suave con una fórmula capaz de aguantar sin ningún cambio hasta 12 horas. Además de poder lucir un rostro de diez con la ayuda de una brocha especial -que igualmente puedes encontrar en su extenso catálogo-, también ayuda a controlar la temida grasa y brillos para conseguir un efecto impecable, tanto de día como de noche.

- El poder del perfume de lujo o cómo las marcas han encontrado su talismán

Labiales en stick en varios colores, máscaras de pestañas voluminizadoras, eye-liners recargables, elegantes correctores de ojos, paletas de sombras de ojos en tonos flúor y metalizados, lacas de uñas para hacerte la manicura en casa... Desde que dimos la bienvenida a esta línea sostenible, inclusiva y accesible para todos los públicos, su córner beauty es una de las experiencias más demandadas de las tiendas, y con esta reciente incorporación ya tienes la excusa perfecta para acercarte a la tienda más cercana y hacerte con la tuya. ¿Quién te iba a decir que algún día irías maquillada de Zara?

La moda masiva, a la conquista de la industria cosmética

Aunque es cierto que no es la primera vez que una firma mass market recurre a este tipo de estrategias para acercarse a un público más amplio. Tras la pandemia sanitaria -e incluso un poco antes-, la industria de la cosmética ha crecido considerablemente en números, por ello no nos extraña que otras marcas como Mango, Primark, H&M, &Other Stories y Bershka entre otras lo añadan a sus colecciones, desde fragancias hasta productos de skin-care. ¿Estamos ante una nueva era?