El vestido de invitada de Marta Lozano aprobado por María Pedraza que potencia el bronceado

Los meses de primavera y de verano son los preferidos por las parejas para celebrar sus bodas, por eso no sorprende que cada fin de semana sigamos viendo enlaces de ensueño y, como consecuencia, maravillosos looks de invitada. Uno de nuestros favoritos de los últimos días es el de Marta Lozano, un vestido amarillo con cut outs que no solo nos ha conquistado a nosotras, también a María Pedraza.

Hace solo unas horas la influencer valenciana compartía con sus seguidores varias imágenes en las que posaba con un vestido largo con un escote deep plunge -un término en inglés que podría traducirse como "zambullida profunda" y hace referencia a una abertura que se alarga, en este caso, casi hasta el ombligo- y cut outs en la zona de la cintura. Se trata de un diseño de color amarillo, un tono ideal para potenciar el bronceado, firmado por Silvia Tcherassi, que además tiene la espalda totalmente descubierta. Es el modelo Camila Dress de la colección Spring 2023, una prenda disponible en su tienda online por 2.200 euros.

Pero lo que más nos ha llamado la atención no es lo bien que le sienta a Marta, o que la influencer lo combinara con sandalias de plataforma doradas y el cabello recogido, sino que entre los múltiples comentarios que aprobaban su look y los más de 36.000 likes no faltan los de María Pedraza. Y es que la actriz no dudó en dar su aprobado al look publicando varios iconos de caritas derritiéndose junto a algunos soles.

El idilio de María Pedraza y los 'cut outs'

Si algo ha dejado claro la intérprete de Toy Boy, Amar o Élite es que ella, en cuestión de estilismos, se atreve con todo. Y aunque nada se le resiste hay tendencias que luce mejor que nadie. Una de ellas son los cut outs, con los que la hemos visto en varias ocasiones.

El pasado mes de mayo la actriz sorprendió en Cannes con un llamativo vestido a medida de la firma italiana Pinko que completó con joyas de Bvlgari. Se trataba de un diseño de corte sirena, de lo más sensual, que se ceñía con suavidad a su cuerpo y estaba salpicado por estratégicos cut outs que dejaban a la vista su tonificado abdomen, parte del escote y uno de sus hombros. Una tendencia muy complicada de llevar que María defendió con mucho estilo.

Pero no ha sido la única vez que la hemos visto con un vestidazo de este tipo. Hace solo unas semanas, para asistir a una boda celebrada en Madrid, la intérprete eligió un diseño con mangas tipo mariposa y aberturas en la zona del torso. El vestido pertenece a la colección Pre-Fall 2021 de Etro y es una pieza inspirada en la estética setentera y en el estilo bohemio de estrellas como Jimi Hendrix, que sirvió a la directora creativa de la casa italiana como inspiración a la hora de diseñarlo.