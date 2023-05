El atrevido vestido de María Pedraza en Cannes que nadie ha visto en la alfombra roja

Si tuviéramos que elegir un único adjetivo para definir la mayoría de los looks que hemos visto durante este año en el Festival de Cannes ese sería impactantes. Los vestidos salpicados de transparencias (o completamente transparentes), con escotes de vértigo tanto en el pecho como en la espalda o con aberturas que enseñan piernas o costado se han convertido en los grandes protagonistas de la alfombra roja. Tendencias solo aptas para las más atrevidas a las que se ha sumado María Pedraza, que nos ha impactado con un diseño salpicado de cut outs.

La actriz, a la que conocimos por sus papeles en La casa de papel, Élite y Toy Boy, es una de las intérpretes españolas más prometedoras. No solo por su carrera frente a las cámaras, sino por sus elecciones de estilo. Looks casi siempre llenos de riesgo con los que se ha convertido en un referente (y no solo para las veinteañeras). Por eso, en su paso por el festival, no podía apostar por un diseño que dejara indiferente. María se ha decantado por un vestido a medida de la firma italiana Pinko que ha completado con joyas de Bvlgari.

Se trata de un diseño de corte sirena, de lo más sensual, que se ceñía con suavidad a su cuerpo y estaba salpicado por estratégicos cut outs que dejaban a la vista su tonificado abdomen, parte del escote y uno de sus hombros. Una tendencia muy complicada de llevar que la actriz ha defendido con mucho estilo y que ha elegido con ayuda de su estilista, Cindy Figueroa.

En lo que no ha arriesgado María ha sido en la elección del tono. Aunque el blanco y el negro suelen ser los más demandados para este tipo de eventos, el rojo es uno de los preferidos de las invitadas. Es un color que nos favorece a todas (independientemente del tono de la piel o el cabello) y además, según la ciencia, nos hace parecer más atractivas.

Un recogido pulido y labios con extra de volumen

Cuando un diseño es llamativo, generalmente, las celebrities apuestan por un look de belleza sencillo, para compensarlo y que el resultado final no sea excesivo. Sin embargo, hay veces que esta regla no se confirma. En el caso de María Pedraza podríamos afirmar que el 'más es más' funciona. Y es que la actriz, lejos de llevar la melena suelta o peinada en un sencillo moño de bailarina, se ha decantado por un recogido pulido, con flequillo ondulado, al que el hair and make-up artist Iván Gómez ha añadido extensiones en forma de lazo.

Con su maquillaje la actriz también se ha sumado a algunas de las tendencias de la temporada. Además de presumir de una piel luminosa, se ha decantado por sombras con algo de brillo y un marcado eyeliner que potenciaba su mirada junto a las pestañas, bien marcadas. En cuanto a los labios, ha preferido delinearlos en un tono ligeramente más oscuro, una elección que crea el efecto de volumen extra.

