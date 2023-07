El truco viral para hacer la manicura francesa en casa sin ser una experta

Entre todas las tendencias que reinan cada verano en cuanto a las uñas se refiere, hay una que sobrevive -y con estilo- al paso del tiempo. A veces manteniendo su forma original, pero también adaptándose a las últimas modas que conquistan a las chicas más chic del panorama. Hablamos de la manicura francesa, ese diseño elegante y femenino que lucen desde reinas y princesas hasta top models internacionales a lo largo del año. Así que si eres de las que prefiere apostar por la sencillez en sus manos, sigue leyendo, porque hemos dado con un genial truco que podrás poner en práctica hoy mismo.

- Tamara Falcó y la manicura que combina con todo tu armario veraniego

Una propuesta que arrastra décadas y décadas de vida y sigue postulándose como la favorita de todos los tiempos, aunque como hemos dicho, funciona tan bien porque se adapta cada año. Y como toda tendencia estrella, encuentra su origen en la ciudad de París. Su base en un tono rosa natural combinado con la puntera en blanco, encaja fenomenal con todo tipo de estilismos y épocas del año. Eso sí, desde hace algún tiempo hemos sido testigos del cambio que ha experimentado, llegando en su versión multicolor. Es decir, en cada uña luce un color diferente creando un resultado de lo más divertido y fotogénico.

- El genial truco para reparar una uña rota y pintarla en tiempo récord

¿Qué necesitas?

Ya seas de las que prefieren la opción clásica o quieras arriesgar un poco más este verano para los días de playa, sabemos que aunque sea una de las más sencillas de llevar, es mucho más complicada de crear aunque a priori no se note. Por eso te traemos la solución que te ayudará a lucirlas de manera impecable, como si hubieras estado en el salón de belleza, pero sin necesidad de salir por la puerta de casa. A diferencia de otros consejos beauty que se han hecho virales, en este caso tan solo necesitarás dos esmaltes de uñas, concentración y destreza, pero no te preocupes si no eres de las que tiene mucho pulso, porque este truco premia a las que tiene paciencia y no se dan por vencidas, ¿preparada para averiguarlo?

- ¿Tu manicura tiene marcas? Con este truco puedes arreglarla sin tener que pintarte las uñas de nuevo

Truco estrella

La amante del mundo de la belleza, Rafaele Pérez, ha compartido con sus seguidores en las redes sociales este maravilloso gesto que promete revolucionar los pasos que has de seguir para una bonita manicura. Simplemente debes tener en cuenta dos puntos, una vez pintada la primera y segunda capa de la base -sea el color que sea, en este caso es azul clarito-, es el momento de bañar parte de tu otra mano con el tono que quieras añadir a la puntera. Ahora únicamente tendrás que apoyar con delicadeza uña tras uña en la parte que has pintado y hundirla un poco para conseguir el mismo efecto, ¡y voilá!