El genial truco para reparar una uña rota y pintarla en tiempo récord

Cuando llega el buen tiempo, nos apetece apostar por estilismos cargados de colores vibrantes y estampados.Y lo mismo ocurre en términos de belleza, concretamente con las manicuras que cambian por completo la imagen de las manos y combinan con la ropa. Seguramente, y aunque prestes atención al tipo de esmalte y las herramientas que utilizan en el salón de belleza, a veces las uñas se debilitan y terminan rompiéndose en el momento más inesperado. Pero no te preocupes, porque si ese inesperado daño lo has vivido y hasta ahora no sabías cómo arreglarla sin tener que cortarla, has dado con el lugar correcto. Sigue leyendo para descubrir el genial truco que utilizan las manicuristas cuando se encuentran con esta situación horas (e incluso minutos) antes de un evento.

- ¿Tu manicura tiene marcas? Con este truco puedes arreglarla sin tener que pintarte las uñas de nuevo

No importa si eres principiante o experta, ¡porque a todas se nos ha partido alguna uña! Y antes de decantarte por una de las tendencias primaverales que han popularizado personalidades como Hailey Bieber con la viral glazed donut o la francesa invertida, es el turno de arreglar ese pequeño desastre utilizando una de las técnicas clásicas más fáciles de poner en práctica. Es tan sencillo que puedes llevarla a cabo en casa utilizando simplemente tres utensilios: una bolsita de té, pegamento especial para uñas y una pinzas. Así lo ha demostrado Betina R. Goldstein, la famosa manicurista de la casa Chanel que trabaja con celebridades internacionales, con un entretenido tutorial que nos salvará más de un apuro.

Loading the player...

- El sencillo truco para hacer en casa la manicura de flores viral ¡en cinco minutos!

Los pasos que debes seguir para arreglar una uña