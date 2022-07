El sencillo truco para hacer en casa la manicura de flores viral ¡en cinco minutos!

En plena época en el que el colorido está a la orden del día, ahoras podrás añadirlo no solo a tus conjuntos, complementos y maquillajes, ¡también a tus manos! ¿Cuántas veces has visto manicuras de flores inundando las redes sociales? Si eres principiante en el ámbito de las manicuras, o simplemente quieres ponerte a prueba en casa y probar a recrearlas, sabemos cómo hacerlo, así que sigue leyendo para no perdértelo. Estas delicadas propuestas que desprenden buena energía, serán el próximo éxito veraniego y todas tus amigas querrán seguir tus pasos. ¿Y lo mejor? ¡Puedes utilizar los tonos que desees!

- Diez manicuras muy bonitas y especiales con las que completar tu look de invitada

Deja vía libre a la imaginación y diseña esas cuidadas uñas que siempre has querido lucir, pero hasta día de hoy no te has atrevido porque no sabías cómo llevarlo a cabo. Recuerda que siempre puedes volver a tus manicuras clásicas con las que te sientes elegante y atemporal, pero ahora es el momento idóneo para romper con la monotonía para darle rienda suelta a ese lado creativo y amante de las flores que tienes dentro. A priori puede parece complicado dibujar bien las siluetas de estas pequeñas flores en casa sin la ayuda de un profesional, pero en realidad, es mucho más sencillo de lo que puedas imaginar, en muy poco tiempo conseguirás un resultado digno de experta, y te explicamos cómo lograrlo.

El truco que necesitas aprender hoy mismo

Loading the player...

- Estas manicuras son tan especiales que no necesitan joyas

La artista Hang Nguyen, quien acumula miles de seguidores en su cuenta y colabora con importantes marcas del sector, ha sido quien ha desvelado este maravilloso consejo para lucir estos estampados sin necesidad de pasar por un salón de belleza y ahorrarnos el momento de pedir una cita por teléfono. Según muestra en el tutorial que está dando la vuelta al mundo, el secreto que puedes poner en práctica desde hoy mismo está en dibujar la letra 'Q' con la punta del bastoncillo de algodón, una, dos o incluso más veces para dar vida a esas flores y pétalos. Un divertido proceso que te llevará únicamente un par de minutos.

- Este verano llevarás perlas en tu manicura, palabra de la 'art nails' de las actrices

Si son pocas las veces que te has pintado las uñas tú misma, te recomendamos empezar con dos o incluso tres colores básicos, para así obtener un efecto mucho más sencillo, homogéneo y bonito. En cambio, si estás acostumbrada a estrenar cada semana un diseño diferente y quieres subir de nivel, prueba a hacerlo con cinco o incluso seis esmaltes diferentes, pero no olvides que deben combinar entre sí, puedes guiarte con la ruleta del color para definir una versión de lo más atractiva y original. Así que una vez confirmada la inspiración que quieres hacer, lo único que necesitarás para reinterpretar esta tendencia que se ha hecho viral entre las amantes del mundo de la belleza, será un par de esmaltes normales, un bastoncillo de algodón y mucha paciencia. ¿Te atreves a probar la técnica con la que Hang Nguyen?