¿Tu manicura tiene marcas? Con este truco puedes arreglarla sin tener que pintarte las uñas de nuevo

Si eres de las que prefiere hacerse la manicura en casa usando esmalte tradicional en vez de semipermanente, seguro que conoces la norma número uno que has de cumplir para lograr un buen resultado: espera el tiempo suficiente a que las uñas se sequen y, sobre todo, ¡nunca pintarlas antes de irte a dormir! ¿Es algo que sabemos de memoria? Sí. ¿Cumplimos con esta regla no escrita? Pues no, para qué engañarnos. Todas nos hemos rozado sin querer con algo cuando el esmalte estaba aún húmedo, llevándonos de regalo un surco o pequeñas marcas que estropean la pintura. Pero tranquila, que hay solución: en vez de repetir la manicura, pudes aplicar esta sencilla técnica que se ha popularizado en redes. ¡Solo te llevará unos segundos arreglar el desastre!

Resulta que en Tiktok no solo triunfan las ideas de manicuras veraniegas, también los consejos de las nail artists expertas en la materia se cuelan entre lo más visto. Sus trucos profesionales nos vienen genial para salvar esos pequeños desperfectos que quedan en nuestras uñas cuando las pintamos en casa. Si hace unas semanas se volvió viral el método para arreglar el esmalte desconchado, esta vez lo que ha logrado llamar la atención de las internautas ha sido este tutorial que va a salvar tus uñas en cuestión de segundos. ¿Tienes a mano un poco de acetona y el pintauñas que has usado para crear tu diseño? Es lo único que vas a necesitar.

Cómo arreglar los surcos en el esmalte

Primero humedece la yema del dedo con unas gotas de acetona. No tiene por qué se pura necesariamente, sino que sirve cualquier quitaesmalte, si es de los hidratantes, mejor. A continuación, pasa suavemente el dedo justo por encima del surco y espera unos segundos a que se seque. Aplica ahora una capa de esmalte. Cuando esté completamente seco (¡es importante esperar!), añade tu top coat favorito para obtener un resultado más brillante.

Muy práctico y fácil, ¿verdad?