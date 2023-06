Si no comes suficiente verdura y fruta, necesitas probar este batido sano con 'efecto buena cara'

Mantener una rutina en la que encaje el deporte diario, dormir 8 horas y una dieta equilibrada no siempre es fácil. Entre las decenas de objetivos que puedes tener en mente, lo más importante es sentirse bien contigo misma, tanto en el interior como en el exterior. Pero hay una tarea que no solemos cumplir, y es ingerir gran cantidad de verduras y fruta. ¿Eres del team al que le cuesta incorporarlas a su día a día? No te preocupes, porque hemos dado con la bebida que querrás preparar a diario, ¡y te hará verte más guapa!

Con el verano a la vuelta de la esquina, nos apetecen bebidas fresquitas como el gazpacho y comidas cargadas de energía que nos sacian, ejemplo de ello son las ensaladas variadas que adora Jennifer Aniston. Pero también existen otras opciones que te conquistarán este temporada de sol si aún no te has enganchado al mundo healthy y quieres embarcarte en esta aventura: un batido verde. En estas últimas semanas esta receta de la farmacéutica persia Mona Vand, que le encanta todo lo relacionado con la alimentación y la industria de la belleza, se ha viralizado en Tiktok porque ayuda al buen tránsito intestinal y a mantener el vientre plano, pero también a que la piel encuentre ese punto de luz tan especial.

¿Cómo se prepara?

Como ha explicado en el tutorial con miles y miles de reproducciones, tan solo necesitarás hacerte con una licuadora y cinco ingredientes que seguramente tendrás en el frigorífico. Comienza añadiendo al vaso de la herramienta tres tazas de espinacas frescas y un gran vaso de agua, es importante que el primer paso sea batirlo hasta que se unifique. Luego incorpora el jugo de un limón recién exprimido, una manzana -roja, a poder ser y con la piel- cortada y trocea un plátano. ¡Listo!

Pero... ¿por qué esta combinación puede hacer que nuestra piel brille y se terse de manera natural? Porque las espinacas destacan por sus vitaminas A, C, K y Ácido Fólico, que con el paso del tiempo consiguen una textura radiante. Las manzanas, en cambio, son detoxificantes y ayudan a estimular la regeneración celular y regular el sebo, además del poder antioxidante y antiinflamatorio que nos protegen de las agresiones diarias. Y por último, pero no menos importante, el plátano potencia la producción de colágeno y ayuda a combatir los primeros signos de envejecimiento.

¿Es mejor un batido o un zumo?

Con esta súper y deliciosa propuesta ya no tendrás excusa para añadir frutas y verduras a tu día a día, por la mañana como desayuno o por la tarde como snack. Pero he aquí la gran cuestión que suele surgir en estos casos: ¿qué es mejor, un batido o un zumo? Si puedes elegir, te recomendamos que optes siempre por la primera opción ya que ésta licua toda la pieza, en cambio la segunda solo exprime el jugo. "Los batidos son a su vez mucho mejores que los zumos porque preservan la fibra de la fruta y los otros no", nos cuenta nuestra editora de belleza, Elisa García Faya. Aunque debemos recordar que es mil veces más efectivo tomar las piezas enteras, así nos lo asegura: "Cuando masticamos, hacemos que el azúcar llegue a la sangre despacio y evitamos que se genere un pico de insulina que nos haga tener hambre enseguida. ¡La fruta entera es siempre más saciante!".