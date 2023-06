¿Aún no conoces los beneficios del pádel? El deporte de moda quema hasta 1000 calorías

El universo fitness se expande por minuto con nuevas fórmulas para perder peso o tonificar los músculos, cada una más creativa que la anterior, desde el método viral 12-3-30 para adelgazar caminando a los ejercicios de Pilates que garantizan abdominales en tiempo récord. Es fácil perder la cuenta de todas las alternativas existentes para alcanzar nuestra figura soñada, pero son pocas las tendencias deportivas que se transforman en hábitos sostenibles en el tiempo. Puede que la solución no sea otra que coger una pala de pádel y atreverte en las pistas con la única disciplina que engancha a 9 de cada 10 personas que lo prueban.

El pádel o cómo ponerte en forma en compañía de amigos

No es coincidencia. Uno de los motivos de este fenómeno es su importante componente lúdico, un elemento crucial que convence hasta a las menos constantes con el ejercicio. En palabras simples: haces ejercicio sin siquiera darte cuenta. "Te permite relacionarte con mucha gente y evadirte muchas veces de situaciones de estrés ya sea por el trabajo u otros motivos", asegura Jaime Fermosell, quien actualmente ostenta el puesto número 69 en el ránking del World Padel Tour. ¿Que no tienes con quién jugar? Incluso existen aplicaciones para móvil -como Timpik o Padel Around- que te permiten organizar quedadas con jugadores de tu zona. Como se juega en parejas, genera vínculos que no existen en otras disciplinas, además de incontables beneficios para la salud mental.

¡Es perfecto para amateurs!

Otro punto a favor es que no se necesita experiencia previa para darlo todo en la pista. De hecho, lo que comienza como un simple pasatiempo puede convertirse rápidamente en tu entrenamiento de confianza. Así lo confirma Jaime, que además ejerce como instructor: “El pádel es de los deportes más fáciles de practicar cuando empiezas, así que a poquito que aprendes, puedes llegar a tener un nivel medio-alto a corto plazo”.

A diferencia de otras disciplinas de moda, el pádel ofrece la posibilidad de practicarlo a casi cualquier edad porque "es un deporte en el cual no se necesita un físico concreto para poder realizarlo, excepto si quieres practicarlo de manera profesional", continúa. Sin embargo, no por ello debemos asumir que nos encontramos ante una práctica de baja intensidad.

Casi 1.000 calorías por entrenamiento

El pádel es un deporte aeróbico que permite quemar grasa al instante. En una sesión de una hora y media, que es lo que suele durar un partido, se pueden llegar a quemar entre 700 y 900 calorías, pero todo dependerá de la intensidad de tus movimientos. Además de tonificar los músculos, especialmente de piernas y glúteos, tiene un efecto visible en la zona de los gemelos, que casi siempre queda excluida de nuestro workout habitual. “Es un deporte en el cual se ejercita mucho el tren inferior del cuerpo, pierna, glúteo, gemelo, etc… Pero en general ejercitas todos los músculos”, nos asegura Jaime.

A pesar de que muchos consideran que el pádel es un deporte con el que no se suda la camiseta, la realidad es que se trata de un ejercicio completo. Así lo certifica Laura Gibanel, que después de años inmersa en el mundo del tenis profesional, no ha dudado en darle una oportunidad a esta práctica supertendencia: "Estás en constante movimiento y activación, sueles utilizar todas las partes de tu cuerpo para golpear las bolas, consigues mejorar los reflejos y la coordinación", nos cuenta.

Un deporte de fuerte presencia femenina

Si bien está demostrado que las mujeres podemos hacernos un hueco en cualquier disciplina deportiva, todavía existe una innegable brecha de género en muchos deportes populares. Es aquí donde el pádel destaca por su fuerte presencia femenina. Se calcula que entre el 35% y el 50% son mujeres, mientras que la media de otros deportes se estima en un 25%. ¿A qué se debe?

Laura tiene una teoría: "Es un deporte más divertido, en cuyo nivel amateur se mezclan tanto mujeres como hombres, ya que va por categorías y la fuerza no lo es todo aquí, así que todos nos podemos divertir juntos”. No debería sorprender a nadie que sean millones las mujeres aficionadas a esta disciplina, una que puedes compartir con amigos de todas las edades, tipos de cuerpo o niveles de resistencia física, a la vez que tonificas todo tu cuerpo. ¿Se puede pedir más?

El look ideal para las padeleras expertas

Es cierto que el running o el spinning, entre otros hobbies populares, no exigen mucho más que un conjunto deportivo cómodo, pero parte de engancharse a una disciplina es poder sacarle el mayor provecho para ver resultados rápidos. Es por ello que las marcas punteras de pádel, con Babolat a la cabeza, se han dedicado a desarrollar prendas específicamente para mujeres, de acuerdo con nuestra fisionomía y movimiento.

“Yo soy muy princesa a la hora de ponerme ropa de jugar, así que siempre busco ir bien conjuntada y muy cómoda para poder moverme bien”, nos confiesa Laura en el lanzamiento de la última colección de Babolat, una línea enfocada en equipar a las padeleras para un rendimiento excepcional en la pista: tejidos transpirables de tacto suave, siluetas versátiles, cortes que faciliten el libre movimiento, palas ultraligeras... ¡Nos fijamos en cada detalle!

Si quieres iniciarte en esta práctica, te proponemos hacerte con esta camiseta Play Sleeve Top, de cuello abierto y mangas cortas, en conjunto con la falda Play Skirt, de corte biotécnico. Las dos prendas están realizadas con un tejido de políester megaextensible, bautizado como Fiber Dry por su alta capacidad de transpiración. Y no puede faltar, por supuesto, una pala Dynamic Power, la más ligera que Babolat ha desarrollado, equipada con la exclusiva tecnología Carbon Flex para facilitar la ejecución de tus golpes.

Seguro te estarás preguntando: ¿Cualquier deportiva vale? Preguntamos a Laura Gibanel, que hace especial énfasis en encontrar las zapatillas correctas para practicar esta disciplina: “Cada superficie necesita su suela y en el pádel es importante usar la suela adecuada por el tema de la moqueta y la arenita”. De ahí que se decantase por unas innovadoras deportivas de construcción ergonómica, las Jet Ritma de Babolat, modelo que además presenta una suela Michelin de última tecnología 360° FLEX. El diseño está pensado para aportar una absoluta elasticidad en el antepié utilizando Matryx®, un material exclusivo, patentado en colaboración con Chamatex, reconocido mundialmente por su flexión extrema.