Qué es el 'white blush', el truco japonés de maquillaje que mejor ilumina el rostro

Si hay un acabado beauty que nos gusta es una piel bien iluminada. La base para conseguirlo es seguir una buena rutina facial rica en antioxidantes, como la vitamina C, que nos ayude a darle luz a nuestro rostro. Otros activos que nos ayudan son los exfoliantes químicos, por ejemplo el ácido glicólico, que renueva nuestra piel y nos ayuda a conseguir una tez más uniforme. Con estos pilares bien asentados, es el momento de dar un paso más allá y aplicar el maquillaje que, si sabemos hacerlo bien, puede lograr un estilo glow precioso. En esta línea llega la siguente tendencia, directa desde Japón, que se ha hecho viral en TikTok por eso mismo: consigue un efecto en la zona de los pómulos. Se llama white blush y este es el paso a paso para conseguirla.

Como su propio nombre indica, esta técnica consiste básicamente en aplicar colorete blanco, pero, ¿cómo lo hacemos para que no resulte una catástrofe? No es habitual ver blush de este tono en las tiendas y nos atrevemos a decir que seguramente no tengas en casa. No desesperes, esto es lo que necesitas. Los expertos de Sephora explican que solo te hacen falta dos productos para recrear el efecto: polvos matificantes fijadores y sombra de ojos blanca o anacarada. También puedes conseguir este mismo acabado con ayuda de un iluminador en el tono más claro. Lo primero que hay que hacer es "preparar la piel y aplicar una sombra de ojos blanca en el lugar correcto. Y difuminar bien, porque el resultado debe ser angelcore, o lo que es lo mismo: delicado y angelical".

White blush, paso a paso

Una vez hayamos hecho nuestra rutina de belleza de cada mañana -no te olvides de aplicar protector solar como último paso-, utilizaremos un primer para que tu maquillaje tenga un mejor aspecto. A continuación, "difumina unos polvos o un pigmento de base blanca sobra la parte alta de los pómulos y, justo encima, trabaja una sombra de ojos blanca, extendiendo el difuminado hacia las sienes", explican los expertos de Sephora. Si no tienes una sombra en este tono puedes sustituirla por un iluminador en crema claro.

¿Qué productos necesito?

Si todavía no tienes tus polvos matificantes en casa puedes hacerte con Pro Filt'r Instant Retouch Setting Powder, de Fenty Beauty (35,99 euros). Y, para la sombra de ojos, la paleta Luxury Palette Exager-Eyes, de Charlotte Tilbury (52,99 euros), cuenta con el tono perfecto. Además también puedes hacerte con la pre base más fácil de aplicar, Always An Optimist 4-In-1 Mist, de Rare Beauty (27,99 euros). Una vez estén aplicados y bien difuminados, ya tienes tu look más glow para llevar tanto en tu día a día hasta como en cualquier evento que tengas.