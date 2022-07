¡Adiós al pelirrojo! El cambio de look que Phoebe Dynevor ha intentado ocultar

El verano parece ser la estación favorita de las celebrities para innovar con su pelo. O al menos así parecen haberlo demostrado estos días cantantes como Dua Lipa, quien ha pasado de una melena morena a una rosa neón, o Demi Lovato, apostando por un corte bob con flequillo. Pero no son las únicas: hay alguien más que se ha atrevido no solo a cambiar de coloración, sino también a darle la oportunidad a la tijera... ¡aunque casi pasa desapercibida! Hablamos de Phoebe Dynevor, quien se ha despedido del caracterisitco pelirrojo que le ha acompañado durante los últimos años -en honor a su personaje en Los Bridgerton-, para inaugurar la temporada estival con un cambio de look. ¿Te habías dado cuenta? La actriz 'camufló' en sus redes sociales un par de imágenes con el resultado, ¡y las hemos descubierto!

La intérprete ha aprovechado estos días para irse de vacaciones a Egipto y ha compartido algunas instantáneas con las vistas de las ciudades que ha ido visitando. Y, ¡sorpresa! En mitad del carrusel de fotos también ha subido un par de selfies donde se aprecia la transformación que ha sufrido su melena. Y es que Phoebe ya no es pelirroja, ni tampoco tiene el pelo largo.

Ahora ha postado por una media melena con flequillo en un bonito castaño chocolate. Una decisión muy inteligente para el verano, pues este color es intenso, luminoso y no necesidad de visitas constantes a la peluquería para mantenerlo. Mientras que otras celebrities han preferido aclarar su cabello con rubios cálidos o mechas claras, más en consonancia con los looks que suelen acompañarnos durante estos meses, la británica ha optado por lo práctico.

Con esta segunda foto nos dejaba apreciar mejor el flequillo cortina que se ha dejado, el mismo ante el que Sydney Sweeney o Lily Collins han caido rendidas. El suyo, desfilado, desenfadado y ligeramente abierto, es perfecto para aportar movimiento a los cabellos más finos. Además es muy cómodo de peinar y permite también jugar con él si queremos recogernos el pelo. ¿Tendrá algo que ver este cambio de look con el nuevo proyecto de Phoebe? Hace unas semanas se confirmó su participación en la comedia romántica The Threesome, junto al actor Logan Lerman. Si es así, es probable que la veamos castaña durante una buena temporada, o al menos, lo que dure el rodaje, que tendría previsto comenzar este año.