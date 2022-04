Lily Collins cambia de look con el flequillo que da movimiento al pelo fino

Emily en París no solo ha sido la serie que ha terminado de catapultar a Lily Collins a la fama mundial, tras lograr ser la comedia romántica más vista de Netflix. Gracias a los diferentes looks con los que su protagonista nos ha deleitado en cada episodio, la ficción también se ha convertido en toda una inspiración para las amantes de la moda. ¡Incluso para la propia intérprete! Ella misma confesó que durante su estancia en la capital francesa tomó nota del estilo de las parisinas y aplicó unos cuantos cambios a su apariencia. ¿El más notable? Sin duda el sutil flequillo cortina que le ha acompañado durante los últimos meses, que le ha permitido jugar con él y retirárselo de la frente cada vez que le apetecía cambiar de peinado.

Sin embargo, ahora la británica ha decidido volver a pasar por la peluquería para apostar por un cambio de look que, aunque no resulta drástico en absoluto, sí ha logrado marcar la diferencia en su cabello. Lily Collins ha anunciado a través de sus redes sociales que acaba convertirse en embajadora de Living Proof, una firma de productos para el cuidado del pelo. Y qué mejor manera de celebrarlo que pasarse la tijera y probar con un flequillo tupido y desfilado, como el que han puesto de moda celebrities como Kaia Gerber o Gigi Hadid.

Este tipo de flequillo no es nuevo: ya lo llevaban iconos de la década de los 80 como como Claudia Shiffer, pero en el mundo de la belleza ocurre como en la moda, ¡todo vuelve! Y Lily Collins ha querido llevarlo con un corte recto que cubre ligeramente sus cejas, pero desfilado justo en los extremos, para que vaya en consonancia con la forma de su cabello. Un flequillo que aporta volumen, especialmente en la raíz, y que enmarca el rostro de una forma muy favorecedora.

¿Será este cambio una pista sobre lo nuevo de Emily en París?

Puede que la decisión de cambiar de flequillo haya estado influenciada por esta nueva colaboración de la actriz, pero sus fans no han podido evitar preguntarse si este será el look con el que veremos a Emily en la tercera temporada de la serie. ¿El motivo? El rodaje tiene previsto comenzar en junio, por lo que probablemente la actriz se traslade a Francia en las próximas semanas. Y dado que el flequillo es uno de los cortes favoritos de la intérprete... ¿lo mantendrá a lo largo de los nuevos episodios? Aunque no hay fecha de estreno confirmada, como mínimo habrá que esperar a otoño de este año para averiguarlo, pues es la época en la que las anteriores temporadas han visto la luz.