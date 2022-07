Dua Lipa se atreve con el color de pelo más romántico y sorprende con un radical cambio de look

Que Dua Lipa no tiene ningún miedo de arriesgar a la hora de experimentar con diferentes estilos, es algo que la propia cantante ha dejado muy claro. Y no solo con la puesta en escena que lleva a cabo sobre los escenarios, con trajes impactantes de inspiración años 2000, sino también en su día a día. Sus looks de sello Y2K la han coronado como una representante clave de las tendencias más atrevidas de la 'Gen Z', algo que también suele trasladar a su cabello. Y es que hemos visto a la artista saltar de una melena castaña a una negra azabache, pasando incluso por el rubio platino que llevó a los últimos premios Grammy. Pero esta vez, aun habituados a sus innovaciones estéticas, ha logrado sorprender a sus seguidores con su último cambio. Y es que lo que pensaban sus fans que en un principio parecía una peluca... ¡resulta que es su cabello real!

Hace un par de días Dua Lipa compartía en sus redes sociales una imagen de su nueva campaña con Puma, en la que se podía apreciar este cambio de color en su pelo. Sin embargo, muchos pensaron que se trataba de algo puntual, un tinte temporal o una peluca que se había puesto para la sesión de fotos, como la que ya utilizó hace unos años para un anuncio de Versace en el que posaba como pelirroja. Ha sido Chris Appleton, peluquero de celebrities como Jennifer Lopez o Kim Kardashian, el que ha revelado que se trata de un cambio de look real, compartiendo un par de selfies con ella.

En las fotos tomadas por el estilista podemos apreciar la melena de Dua Lipa con un vibrante color neón, uno de los colores más atrevidos y a la vez demandados últimamente. Porque no es la única que ha querido probar esta coloración, aunque sí es de las pocas que se han atrevido con una tan intensa. Hace unos días Megan Fox aparecía con una transformación radical presumiendo de un rosa pastel en su cabello, look que llevó a juego con su pareja. Otras celebrities como Hailey Bieber, Kylie Jenner, Dove Cameron o Kim Kardashian también se animaron en su día a probar con el color más romántico de la paleta. De hecho, fue también Chris Appleton el encargado de teñir a la mediana de las Kardashian con este tono: en aquella ocasión explicó que había dejado las raíces de Kim al natural para no dañar excesivamente el cabello, algo que parece haber hecho también con la cantante.