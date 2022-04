Todo sobre el look rompedor de Laura Escanes para la alfombra rosa de Cannes

La Croisette se ha convertido del 1 al 6 de abril en un desfile de estrellas que han posado sobre la alfombra rosa de la quinta edición del Festival Canneseries, en el que se reconoce el talento de los creadores del género televisivo que triunfa en la actualidad tanto como el cine. Laura Escanes ha sido una de las españolas invitadas a la cita en la Riviera Francesa y ha demostrado de nuevo una personalidad camaleónica que le empuja a elegir looks que no dejan a nadie indiferente. En esta ocasión, la influencer que protagoniza las transformaciones más esperadas de las redes, se ha decantado por un maquillaje con claras reminiscencias al Rock 'n' Roll del que el experto Junior Cedeño nos cuenta todo el proceso. Como curiosidad, en eventos de tal calibre descubrimos que la preparación de la piel es tan importante como los pasos posteriores para que el acabado permanezca igual de fresco desde el inicio hasta el final de la gala.

Con foco en la piel: la importancia de la preparación

Con un peinado protagonizado por un tupé que suma centímetros de estatura y un maquillaje de estrella del rock, Laura Escanes ha arrasado en el festival que celebra las series. Junior Cedeño, International Makeup Artist de Dior, ha sido el artífice de un look en el que la preparación de la piel es aún más importante que el ahumado o el labial para asegurar un acabado igual de bonito a lo largo de todo el evento.

Para conseguirlo, la técnica del whisking es muy efectiva y consiste en mezclar productos diferentes antes de aplicarlos para amplificar sus propiedades: en este caso, el poder de longevidad de la base de maquillaje Dior Forever Skin Glow potencia su luminosidad al batirse con una prebase de efecto cutis luminoso y transparente.

Como truco sorprendente que potencia la fotogenia frente a los flashes, Cedeño aplica después del combo de bases un tratamiento perfeccionador con beneficios hidratantes y protectores, Capture Totale Dreamskin, que ayuda a que la piel capte mejor la luz del ambiente y la refracte. El resultado es un cutis fresco, de aspecto ligero y que parece tan saludable en la silla del maquillador como en el momento de posar sobre la alfombra rosa del festival.

Maquillaje 'rockero' en clave luminosa

Tras conseguir una piel perfeccionada le llega el turno al strobbing, la técnica de maquillaje que esculpe los rasgos a base de luz y que, si se ejecuta correctamente, consigue que quien lo lleve salga siempre favorecido ante la cámara por su capacidad de abrir la mirada, levantar los pómulos e incluso afinar la nariz por un efecto óptico. En el caso de Laura, una sola paleta ha sido la encargada tanto de aportar ese extra de luz al cutis y como de crear el espectacular ahumado envolvente que potencia el azul de sus ojos: Dior Backstage Glow Palette 005. El truco reside en jugar con la intensidad de las tonalidades según la zona del rostro en la que se aplican.

Para empezar, con los tonos más claros se prepara el párpado para que el color posterior reluzca aún más y también se sublima el volumen de las mejillas. El acabado es una piel fresca y ultra luminosa. Como toques maestros remodeladores, los que se añaden en la punta de la nariz y en el arco de cupido (la curva que se forma en el centro del labio superior) resultan universalmente favorecedores y encierran un gran poder transformador. Lo mejor es que no hace falta cambiar de producto para crear el ahumado, tan solo se extiende el color bronce metalizado de la paleta sobre el párpado superior y la hilera de las pestañas inferiores.

La traca final llega a través del paso a paso infalible de Junior Cedeño para que un labial de color intenso aguante perfecto durante todo el evento y, de nuevo, la preparación es el secreto que lo consigue: antes que nada, la exfoliación es el paso fundamental para trabajar con una base suave y lisa sobre la que aplicar una fórmula no transfer que permanezca intacta pase lo que pase, en este caso, Dior Forever Liquid en el tono Forever Glam.

El veredicto de Laura Escanes

Tras un resultado tan especular, la influencer admite lo mucho que le gusta experimentar con su imagen cuando tiene la oportunidad: "Siempre digo que para mí el maquillaje y eventos así, son oportunidades para poder convertirme en personas distintas pero a la vez seguir sintiéndome yo sin ir disfrazada. Me gusta poder elegir un look más sofisticado, otro más juvenil, rockero… si no hago y pruebo looks distintos en estas ocasiones ¿cuándo lo voy a hacer?", se pregunta Laura, quien añade que el Festival Canneseries no sería el único lugar al que llevaría este maquillaje. "Repetiría este look con un aire más casual para un concierto pero, por qué no, también para una gala o una entrega de premios con un estilo más sofisticado. Me gusta divertirme arriesgando con diferentes looks y sorprender".

Los productos para conseguir el look de Laura Escanes

