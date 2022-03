Cómo conseguir el maquillaje bronceado natural de Sandra Gago en su último 'shooting'

Lleva años trabajando como modelo, pero, tras decenas de editoriales y campañas publicitarias en los que ha tenido la oportunidad de probar todo tipo de maquillajes, en su día a día, Sandra Gago se mantiene fiel a la naturalidad. ¡Y más desde que es mamá! En enero de 2021, la modelo daba la bienvenida al pequeño Darío, su primer hijo con el tenista Feliciano López; una experiencia de la que nos hablaba en esta entrevista para HOLA-LÀ! en la que también escogía las 12 compras imprescindibles en el primer año del bebé. Para el precioso reportaje fotografiado por Inma Mariscal, la maquilladora Mara Fervi se decantó precisamente por el look insignia de Sandra: un maquillaje natural con toques de iluminador y una melena brillante y con movimiento. "Quería que se sintiese muy cómoda, que se viera guapa y natural; lograr su mejor versión. Para ello es muy importante hablar con ella, porque en este tipo de entrevistas el maquillaje debe adaptarse a la persona y no al contrario", nos explica esta profesional antes de revelarnos todos los trucos con los que lo consiguió.

Una piel cuidada, clave en el maquillaje natural

Todos los expertos coinciden: un maquillaje bonito y duradero requiere una piel hidratada y luminosa como punto de partida, especialmente cuando se trata de un look natural, en el que se minimiza el uso de la base. Como la mayoría de modelos, Sandra Gago lo sabe y es fiel a una rutina de belleza que a menudo comparte con sus seguidores, pues es embajadora de la firma cosmética Isdin. Para potenciar su luminosidad natural, Mara Fervi preparó la piel a conciencia antes de comenzar con el maquillaje propiamente dicho.

"Lo primero es siempre mimar la piel", afirma. "Empezamos con un sérum especifico para su piel y para el acabado que buscamos. En este caso, apliqué Capture Youth Glow Booster sérum de luminosidad con un masaje, y después una crema ligera que aporte mucha agua como Hydra Life, ambos de Dior", concreta. También recomienda los parches de edición limitada Dior Backstage Eye Reviver Patches, el nuevo truco de las actrices para atenuar las ojeras y dar luz al contorno de los ojos, y el bálsamo Rouge Dior -formulado con 95% de ingredientes naturales- para hidratar la delicada piel de los labios antes de aplicar el color.

Un maquillaje favorecedor en invierno

Tras preparar la piel, la maquilladora extendió una base ligera del mismo tono natural de Sandra -recuerda que el acabado bronceado se consigue con los polvos de sol, no con el fondo- y corrector únicamente en "aquellos puntos en los que queremos unificar el tono, como ojeras, aletas de la nariz...", aconseja. Después, fijó los anteriores productos con un polvo igualmente ligero. Con esta técnica se evita el 'efecto máscara' derivado de un exceso de maquillaje.

A continuación llega el momento de esculpir las facciones, pero no gracias a un contouring marcado, sino con la mezcla de iluminador y polvos de sol que le ha relevado en las tendencias beauty. "El contouring marcado nunca ha sido de mi agrado, no me parece natural ni que quede bien, solo es bonito en foto y con una posición específica del rostro. Los maquilladores siempre trabajamos con el claro-oscuro, la clave es integrarlo de manera que no sea evidente y adaptarlo a la fisonomía de la persona", nos explica Mara.

Para acertar con el highlighter, la profesional aconseja aplicarlo en aquellas zonas que queramos resaltar y en los que la luz incidiría de forma natural si estuviéramos, por ejemplo, frente a una ventana ("parte alta del pómulo, tabique de la nariz...", enumera). También el lagrimal, la curva de la ceja o el Arco de Cupido sobre el labio son puntos que se pueden acentuar con un toque de iluminador. Los polvos bronceadores -aquí te dábamos muchos trucos para usarlos- y el colorete completan esta técnica mucho más natural que el contouring de las Kardashian.

¿Sabes qué sombra de ojos te queda mejor?

Una vez maquillado el rostro, Mara pasó a la mirada, que decidió enfatizar con un sutil ahumado con sombra marrón. ¿Por qué escogió este tono oscuro y no otro? "Para el ojo quise dar profundidad sin renunciar la luz -por eso opté por una sombra satinada- ni a la naturalidad, por lo que descarte otros colores que no fuera de los marrones. Para elegirlo, me guíe por su tono de piel: Sandra es morena, por lo que, para dar profundidad necesitábamos un marrón más oscuro que el que hubiera usado en una piel más clara", explica. Tras el eyeliner marrón, la sombra y la máscara de pestañas, fijó las cejas con Diorshow Pump 'N' Brow y aplicó Dior Addict Lip Glow 012 Rosewood, un producto que hidrata y resalta el color natural del labio.

El truco de una melena con movimiento

Ningún look de belleza está completo sin un peinado adecuado, y para la melena midi de Sandra, Mara Fervi se decantó por mantener la naturalidad que evocaban tanto el maquillaje como los estilismos. Para conseguir movimiento en su cabello liso, evitó usar demasiado producto, y únicamente aplicó un protector térmico y unas gotas nutritivas en medios y puntas. Después lo peinó con la técnica del brushing: "Hay que trabajar las raíces con secador y dando movimiento con ayuda de una tenacilla en los mechones que nos interesen, sobre todo en los que enmarcan la cara", revela sobre cómo logro que su melena cobrará fuerza de una forma tan sencilla.

Los productos clave para conseguir el maquillaje de Sandra Gago

De izquierda a derecha: sérum de luminosidad Capture Youth Glow Booster (COMPRAR); iluminador Dior Forever Couture Luminizer en tono 02 Pink Glow (COMPRAR); polvos bronceadores Dior Forever Natural Bronze (COMPRAR); sombra de ojos intensa Diorshow Mono Couleur Couture (COMPRAR); y bálsamo realzador e hidratante Addict Lip Glow (COMPRAR). Todo de Dior.

Fotografía: Inmaculada Mariscal. Estilismo: María Parra (asistente: Marta de Miguel). Maquillaje y peluquería: Mara Fervi para Dior Beauty. Look 1: top rojo y pantalones blancos de Amlul / Look 2: blusa y falda de Maje. Joyas: Rabat.