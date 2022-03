Farrah Fawcett, la inspiración con la que conseguir la melena ondulada viral

¿Cuántas veces has pasado por el salón de belleza sin estar muy segura de qué querías hacer con tu melena? Entre todas las tendencias capilares que despuntan esta temporada a veces es complicado decantarse por una opción, pero hay una en especial con ese guiño nostálgico que tanto nos gusta y que se ha convertido en la favorita de las redes. ¿Recuerdas a la modelo Farrah Fawcett? La protagonista de la serie Los ángeles de Charlie marcó historia con su llamativo rubio ondulado en los setenta, pero su legado estilístico sigue vigente hoy: la actriz que hoy celebraría su 75º cumpleaños es la inspiración que necesitamos para lograr el peinado estrella del momento.

- Los peinados fáciles para melena 'midi' o larga que tranforman un look sencillo en uno más especial

No importa el tiempo que pase, porque aquellas mujeres que se convirtieron en iconos de estilo siempre vuelven a ser noticia. En este caso la intérprete texana llega como la imagen vintage -o más bien el hair style- que toda amante de la belleza quiere replicar en casa. Su famosísima melena con volumen y ondas típicas de los años sententa es el toque que aporta elegancia y sofisticación a un look básico de forma exprés. Por eso no nos extraña que las redes sociales se hayan inundado de tutoriales y ejemplos sobre cómo las chicas de la Generación Z lucen esta propuesta retro, la misma que tus abuelas y madres seguro que ya llevaron en alguna ocasión.

- El truco de la coleta para pelo fino con el que parece que tienes el doble de cantidad

¿Cómo conseguir la melena de Farrah Fawcett?

Si estás cansada de tu peinado rutinario y quieres arriesgar tanto para ir a la oficina como para una cena especial con amigas, Farrah será la musa que necesitas para lograr el objetivo. ¿El punto a favor de esta fabulosa tendencia? Además de ser una propuesta ideal y que puedes llevar cualquier día del año, también podrás mimar la salud de tu cabello dejando a un lado las herramientas de calor -como las tenacillas, la plancha y el rizador- ya que con utensilios como los rulos de toda la vida obtendrás el mismo resultado.

- Una goma de pelo y un lazo negro: no necesitas nada más para recrear la coleta del momento

Es cierto que existen varias versiones del peinado viral de Fawcett, pero el detalle que tienen en común entre todas ellas es la importancia de una melena larga o media, sana, con brillo natural y mucho volumen. Según hemos podido observar entre las aficionadas al sector que cuelgan tutoriales en TikTok, hay varias técnicas para crear la misma densidad.

Loading the player...

Algunas, como la usuaria Anna Primavera, se decantan por los mencionados instrumentos de calor. Ella divide el cabello en dos particiones, coloca las tenacillas en vertical y moldea la parte superior; y sigue con la parte inferior. Pero hay otras, como Elissa, que optan por el clásico método de los rulos y, aunque te sorprenda, ¡consigue incluso más volumen! Sea cual sea la forma que decidas poner en práctica, la finalidad es la misma: homenajear a una de las actrices más glamurosas de la historia de Hollywood. ¿Preparada para deslumbrar?