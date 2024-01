Selena Gomez se muestra sin maquillaje y nos encanta al natural

Hace unos días la ex estrella de Disney hablaba sobre su cuerpo y la gratitud que siente por el momento que está viviendo, y este fin de semana Selena Gomez volvió a su popular Instagram para mostrarse al natural, con una piel muy saludable, sonriente y visiblemente relajada, lo que realmente nos gusta mucho.

Selena ha sido de las actrices más populares en la red social de Meta y lleva muchos años ocupando su plataforma, que llega a casi 430 millones de seguidores, para dar mensajes sobre amor y cuidado personal. Por lo que no es extraño que en los últimos días se haya convertido nuevamente en un estandarte del movimiento body positive.

Selena Gómez muestra su cuerpo de hace 10 años

Y es que a sus 31 años y con todo el spotlight que tiene, se sumó al popular 10 years challenge que ha regresado a capturar a miles de usuarios de Instagram, y en su foto comparativa mostró cómo se veía su cuerpo cuando apenas tenía 21 años. En la imagen –donde se ve con un bikini y disfrutando del sol– se puede notar una figura esbelta, sin embargo, esa realidad es diferente y la protagonista de ‘Wizards of Waverly Place’ no dudó en mencionar que su figura ha cambiado y que “no soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser lo que soy… Algunas veces olvido que está bien ser yo”.

Desde aquella publicación, la cual realizó a través de sus historias, la cantautora se convirtió en motivo de conversación gracias a su “valor” por mostrarse con su nuevo cuerpo, pero también ha sido nuevamente considerada como una de las pocas figuras del medio que se proyecta con naturalidad antes su enorme red de seguidores.

Selena muestra su cara al natural y muy feliz

Pasaron algunos días y siendo congruente con su mensaje de amor propio, en su más reciente publicación la estrella de ‘Only Murders in the Building’ subió una serie de imágenes sin filtros y muy al natural.

En este carrete de tres instantáneas se le ve disfrutando del clima del bosque en lo que parece un delgado abrigo gris, pero su elección de atuendo no es lo relevante, sino que decidió salir con cara lavada y pelo un poco despeinado, mostrando que se encuentra muy conforme con cómo se ve en su día a día y no solo cuando lleva un exclusivo vestido o con un beauty look más intenso, como la hemos visto en las recientes alfombras rojas de la temporada de premios.

Otra cosa que llamó la atención de su post que supera los 6 millones de ‘likes’ es que entre los limitados comentarios (solo permite ver 19) se encuentra uno de su actual pareja, Benny Blanco. El productor musical, con quien lleva una relación secreta de más de 6 meses según lo que ha compartido, sólo comentó tres caritas con ojos en forma de corazón, como un guiño a lo feliz que está con la intérprete de “Single Soon”.

