Lauren Sánchez brilla en Cannes con la tendencia de labios nude

Durante estos días, la comunicadora mexicana Lauren Sanchez asistió a distintas actividades alrededor del Festival de Cannes de la mano de su prometido, el empresario estadounidense Jeff Bezos. Durante su estancia en la Riviera Francesa, Lauren sorprendió con una serie de looks de maquillaje que, en una gama de duraznos y tonos tierra, la hicieron lucir impecable.

Buster Knight fue el encargado del maquillaje de Lauren para Cannes y nos sorprendió con un look natural pero cautivador. “Peaches and cream complexion in Cannes”, compartió Buster en referencia a los tonos duraznos que utilizó en sombras y en blush junto a una complexión jugosa que se logra con bases líquidas. Para terminar el look, el maquillista utilizó el labial 700 Bare de Kylie Cosmetics, la marca de belleza de Kylie Jenner.

La tendencia del labial nude se ha convertido en un favorito entre los amantes y profesionales del maquillaje, ya que aporta gran protagonismo a la mirada, se adapta perfectamente a cualquier ocasión o outfit, y permite lucir un estilo fresco y sofisticado tanto de día como de noche.

La principal ventaja del labial nude es que realza la propia tonalidad natural de la boca, brindando un aspecto saludable y juvenil. Además, su aplicación es rápida y sencilla, convirtiéndose en una opción ideal para aquellas personas que desean lucir un look natural pero elegante.

Recordemos que para lograr el maquillaje nude en los labios, es importante elegir un tono que se acerque lo más posible al color natural de los labios. Los tonos rosados, melocotón y beige suelen ser los más populares.

©Launchmetrics spotlight



Los labios nude ayudan a crear un look elegante y natural

Vídeo Relacionado: Beyoncé lanzará una nueva linea de productos para el cabello Loading the player...