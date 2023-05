Si existe una representante de lo que significa lucir un glamuroso baby bump, esta es, sin lugar a duda, la modelo estadounidense.

Luego de revelar su segundo embarazo hace menos de un mes, su paso por Cannes ha sido la excusa perfecta para dar lecciones de estilo . La top acudió a la proyección de la película Indiana Jones and the Dial of destiny luciendo joyas de Chopard y un original tocado que posiblemente lleguemos a ver en otros eventos.

Proporcional al brillo en los ojos de Kloss, fueron los diamantes de los pendientes y anillos de la colección de Alta Joyería de Chopard que la modelo portó a juego con un brazalete de más de 18 quilates de diamantes correspondiente a la colección L’Heure du Diamant que da prueba de la experiencia y destreza de la lujosa firma suiza cuando de diamantes se trata.