Cuando Kim está en casa sigue una dieta basada en vegetales. Algunas opciones que ha mostrado en sus stories de redes sociales son hash de batatas con aguacate, tacos veganos, zucchini noodles o dip vegano de espinacas y alcachofas.

A Kim no parece aburrirle comer ensaladas cada día, de hecho en una oportunidad admitió a Andy Cohen durante el programa Watch What Happens Live, haber almorzado exactamente la misma por un año: Chinese chicken salad de Health Nut Los Ángeles, que consiste en tiras de pollo, chow mein, vinagreta de jengibre y salsa de sésamo.



Por otro lado la celeb, admitió en redes sociales ante la pregunta: “¿Cuál es tu comida favorita?” que la comida mexicana era muy buena.