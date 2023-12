¡Odia pasar hambre! Kylie Jenner revela todo lo que come en un día

Con apenas 22 años Kylie Jenner es la multimillonaria más joven del mundo y la verdad no necesita presentación. Todo lo que hace la mediática empresaria de la belleza prácticamente se viraliza en redes sociales y su alta exposición pública desde niña, hace parecer que lo sabemos todo sobre ella. Sin embargo, la menor de las hermanas Kardashian Jenner acaba de contar en un video a Harper’s Bazaar "Everything Kylie Jenner Eats in a Day". Y después de saber todo lo que come Kylie Jenner, podemos afirmar que lleva una dieta sencilla y sana, aunque lo principal para ella es no pasar hambre porque ¡la pone de mal humor!

Kylie Jenner afirma que pasar hambre la pone de muy mal humor

Desayuno

Lo primero que Kylie ingiere al levantarse es un enorme bowl de 'bone broth', un caldo elaborado con huesos, que mezcla con lavanda o jugo de limón. Aunque hay días en que prefiere un jugo fresco de celery.

Entre comidas

Kylie es aficionada al café y al té. Y aunque ha procurado disminuir un poco el consumo, le encanta tomar té de durazno o un iced latte con leche de avena y un poco de vainilla –afirma que es como un sueño–.

Kylie Jenner comienza su día siempre consumiendo líquidos

Almuerzo

A ella le encanta comer “pollo al limón, vegetales, a veces me hago tacos. Hoy pedí burritos de carne y algo de arroz”, explicaba también durante la grabación en la que señala que como acompañante optó por “una ensalada de col rizada, jalapeños y crutones”. La joven celebrity comentó además que cuando quiere cosas muy sanas, opta por una ensalada con Kale o sándwiches con muchas hojas verdes.

Meriendas

Al igual que a la mayoría de nostras a la menor de las Jenner, le gusta disfrutar de algún snack. Entre sus favoritos, ha confesado que están las Barbecue Lays, los Fritos (chili cheese), unas pociones de semillas de granada y sopa japonesa miso.

Kylie comenta que suele desayunar muy temprano con Stormi y la niña ama los arándanos.

Cena

Para la cena se inclina por comida japonesa, específicamente, sushi. Asegura Kylie que probaría casi cualquier cosa, cuando se trata de experimentar. “A menos que sea calamar crudo o algo con patas o parecido”.

Si se trata de hacer 'trampa'



Cuando puede salirse de la dieta se premia con una hamburguesa doble con queso con salsa especial, (sin pan) cebolla asada, papas fritas y coca cola y la que más le gusta es la de In-N-Out Burguer.

Truco para evitar comer en la noche

Se encierra en su cuarto para no verse tentada a ir a la cocina y si no puede evitarlo toma una manzana.

La empresaria comentó que en su casa no se comen nueces, maní u otros frutos secos ya que su pequeña es alérgica.

Bebidas alcohólicas

En cuanto a bebidas alcohólicas, se permite algunas de forma ocasional, como por ejemplo una cerveza Corona light con concha de limón, una Bud light o una copa de vino blanco, más específicamente una de Pinot Grigio. ¡Salud!

