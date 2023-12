Fab Four, la dieta de Jessica Alba que le permite comer de todo

Jessica Alba tiene el secreto para mantener una figura fit sin sacrificios extremos, sin pasar hambre ni sufrir por dejar de comer delicioso. Se trata de una dieta conocida como Fab Four, diseñada por su nutrionista Kelly LeVeque y es muy sencilla: consiste en comer de todo incluyendo siempre cuatro tipos de alimentos proteínas, grasas, fibras y verduras de manera equilibrada.

El fundamento de este método es que los Fab Four son elementos que alargan la curva del azúcar en la sangre y por lo tantodisminuye esa urgente sensación de hambre que genera ansiedad y te lleva a picar y satisfacer antojos a toda hora. Además, el equilibrio de la dieta proporciona balance nutricional y hormonal que favorece el mantenimiento de un cuerpo sano.

©@jesicaalba



La belleza externa es reflejo de la salud interior

En el caso de la actriz que también es madre y empresaria, recurrió a una nutricionista porque se sentía agotada y sospechó que no se trataba tan solo de no dormir lo suficiente. En una entrevista con Well + Good,Le Veque reveló que al revisar la dieta de Jessica descubrió que ella acostumbraba a saltarse algunos desayunos y había eliminado los azúcares llevándola a ansiar carbohidratos durante el día, entonces recomendó para esta primera comida sus famosos smoothies.

Los batidos varían de acuerdo a los gustos y en su página web hay infinidad de recetas, en el caso de la protagonista de Sin City, "la idea era equilibrar su azúcar en la sangre desde el primer momento con algo que era una gran fuente de fibra", afirmó al mencionado portal la nutricionista y recomendó una bebida compuesta por una mezcla de verduras, plátano, semillas de chía, leche de almendras y mantequilla de almendras.

©@bewellbykelly



Proteínas, vegetales verdes, fibra y grasas detienen la curva de azúcar en la sangre cerrándole la puerta a la ansiedad por comer

Por supuesto, que la protagonista de Los Cuatro Fantásticos también sigue un plan de ejercicios y toma suficiente agua durante el día. Pero como dice la experta: “En vez de contar calorías, la clave está en buscar y contar los nutrientes que las células necesitan para estar relajadas”, explicó durante una entrevista para Elle, Le Veque, quien ha descrito su método en el libro Body Love que incluye bases científicas y recetas para seguir esta nueva manera de percibir las dietas alimenticias.

©@jessicaalba



Jessica Alba invita a sus followers a seguir una rutina fit

Los principios de la dieta de Le Veque, son coherentes con los de la compañía de Jessica, Honest Beauty, que se basan en la sostenibilidad y que tiene como misión impulsar a las personas a vivir una vida más feliz y sana. Ahora que tienes el truco para iniciar una forma de vida sin sufrimiento atendiendo las necesidades de tu cuerpo con amor.

Vídeo Relacionado: Sofía Vergara opina sobre las cirugías estéticas Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.