¿En qué consiste el ‘tratamiento preventivo’ que inició Kate Middleton tras su diagnóstico?

La Princesa de Gales, Kate Middleton, reveló en su anuncio del viernes 22 de marzo que ya se encontraba bajo un “tratamiento preventivo de quimioterapia” luego de ser diagnosticada con cáncer. Sin embargo, no dio más detalles sobre qué tipo de procedimiento le habían sugerido, lo que desató algunas dudas entre los seguidores de la Familia Real Inglesa.

La profesora Ramia Mokbel explica a nuestra publicación hermana, HELLO! en qué consiste este tratamiento por el que la Princesa se encuentra en casa. “La quimioterapia preventiva, también conocida como quimioterapia adyuvante, se administra después de una cirugía de extirpación del cáncer, cuando las exploraciones no muestran evidencia de que el cáncer se haya propagado a otros lugares”, detalla la experta.

“El objetivo es erradicar cualquier célula cancerosa restante que pueda estar circulando en el torrente sanguíneo o haberse extendido a otros órganos como la médula ósea, el hígado y los pulmones”, agrega la profesora.

Sin embargo, podría tener efectos secundarios poco agradables para la Princesa: “Si bien este tratamiento se dirige a las células ocultas, a menudo causa daños colaterales, lo que provoca pérdida de cabello, recuentos bajos de glóbulos blancos, inmunidad reducida a las infecciones e inflamación intestinal”, explica Mokbel.

La quimioterapia, que elimina las células cancerígenas y ayuda a prevenir el regreso de la enfermedad, puede administrarse al paciente antes o después de una cirugía. En el caso de Kate, los médicos la habrían recomendado luego de estar seguros de que han removido las células malignas del cuerpo de la Princesa, con lo que evitarían el riesgo de que se esparza por otros órganos; de ahí que reciba el nombre de “preventivo”.

La Princesa reveló que se encontraba en la etapa inicial de su tratamiento, aunque el tiempo necesario para ello podría variar según el tipo de cáncer que tenga. Según explica Bob Phillips, profesor de oncología pediátrica de la Universidad de York, “tradicionalmente entre cuatro y seis ‘ciclos’ (bloques) de quimioterapia, cada ciclo dura 21 días y consta de uno o varios días de quimioterapia”. Kate necesitaría un tiempo para sanar después de cada sesión.

El optimismo de Kate Middleton

Además de compartir su diagnóstico médico, la esposa del príncipe William expresó en su video el ánimo que tiene de volver al trabajo, mismo que ha quedado en pausa hasta que sus doctores lo recomienden. “Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”, comentó.

Y agregó: “Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”.