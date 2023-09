La princesa Leonor de España recibe su primer sable como cadete

Semanas después de iniciar su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, la princesa Leonor ha vivido uno de los momentos más memorables de su vida, el cual recordará con mucho cariño. La hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia de España participó en una ceremonia especial, en la que, junto a sus otros 600 compañeros, recibió su sable de oficial. De aucerdo con nuestra edición hermana ¡HOLA! España, los compañeros de Leonor del segundo curso fueron los encargados de entrgar los sables, un gesto que da muestra de la fraternidad entre los mayores y los recién llegados.

©Casa de S.M. el Rey



La hija mayor del rey Felipe VI y la reina Letizia de España en la ceremonia en la que recibió su sable de oficial

La futura reina de España y sus compañeros pasaron en grupos de nueve personas a recibir sus sables, lo cual, según el Ministerio de Defensa español, simboliza la obtención del título de Caballero o Dama Cadete. Con la entrega de este sable, no solo adquieren un nuevo rango, sino que también obtienen la responsabilidad de abarzar los ideales de honor, valor y lealtad que enseña la Academia. Dicho sable se utiliza únicamente en actos y ceremonias solemnes.

©Casa de S.M. el Rey



La princesa Leonor tiene ya un mes en la Academia Militar

©Casa de S.M. el Rey



Junto con la joven princesa, otros 600 cadetes recibieron su sable

La ceremonia fue a puertas cerradas; es decir no hubo una convocatoria de seres queridos, por lo que los Reyes de España no estuvieron presentes en el acto, el cual duró alrededor de media hora. A pesar de que la princesa de 17 años no contó con la presencia de sus padres, de acuerdo con El Heraldo, el pasado fin de semana los cadetes de nuevo ingreso, entre ellos Leonor, disfrutaron de su primer permiso. Por lo que la princesa sí estuvo presente en los festejos de cumpleaños de su madre, la reina Letizia, quien celebró sus 51 años, el pasado viernes 15 de septiembre.

Mientras su hija celebraba con sus compañeros el hecho de haber obtenido su sable, los reyes de España presidían un acto en el Teatro Real, en Madrid, donde dieron inicio a la nueva temporada con el el estreno de la ópera Medea, de Luigi Cherubini.

