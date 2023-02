El príncipe Harry recibe graves amenazas tras las confesiones de su pasado como militar

Cuando el príncipe Harry decidió abrirse de capa en sus memorias probablemente tenía una idea del impacto que tendrían sus revelaciones. Desde aquellas relacionadas a su hermano William; a su padre, el rey Carlos III, y a lo que vivió a raíz de su relación con Meghan Markle. Sin embargo, tal vez no imaginó el alcance que tendrían sus confesiones sobre su pasado como militar sirviendo en Afaganistán. El duque de Sussex admitió en su libro Spare haber sido responsable de la muerte de 25 combatientes talibanes durante su segunda misión en aquel país. Ahora esas palabras lo han puesto bajo una grave amenaza, pues Al Qaeda ha condenado sus acciones.

Las memorias de Harry han causado mucha polémica

Al Qaeda, en su revista One Unmah número 8, incitó a sus militantes a vengarse del hijo del rey Carlos III, de quien se refieren como Al Zanim, y también pidió a la Corona británica a vengarse de su hijo “disidente” reduciendo su seguridad para “dar paso a las manos islámicas para que sean ellas las que se tomen su justa retribución, ya que los crímenes no caen por estatuto de limitaciones, y los hombres correctos corren tras él, y alabado sea Alá, Señor de los Mundos”, ello según la traducción obtenida por el diario español La Razón de la versión en árabe de dicha publicación.

El artículo criticó que los medios de comunicación occidentales prestaran atención otros aspectos en las memorias de Harry. “Como si la sangre de los afganos no tuviera el menor respeto en esta mentalidad arrogante, e incluso el propio Al-Zanim se ha referido con racismo inherente a este tipo de seres humanos”.

El principe Harry sirvió en dos periodos en Afganistán

La revista consideró que las revelaciones de Harry en su libro son “manifestaciones y reversiones del estándar de la miserable vida británica degenerada, y la muy compleja educación real, por lo que sus memorias fueron un reflejo de la realidad de la decadencia”.

“La confesión del príncipe Al-Zanim de que mató a veinticinco musulmanes afganos a sangre fría, y que eran solo piezas de ajedrez en sus ojos, nos revela la cantidad de condescendencia, discriminación y amor a la criminalidad en los genes de este componente humano”, agrega.

¿Qué dijo Harry en sus memorias?

Harry, quien era conocido en el ejército como ‘Capitán Gales’, contó en sus memorias que mató a 25 combatientes talibanes durante su segundo período de servicio en aquel país. Fue la primera vez que dio detalles tan específicos sobre su servicio en Afganistán, donde estuvo entre 2007 y 2008, y luego en 2012.

Harry participó en varias misiones en Afganistán

“Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”, expresó Harry en Spare y también reveló que participó en seis misiones que resultaron en “quitar vidas humanas”. Además dijo que pudo conocer esta cifra de bajas gracias a la tecnología con la que ya se contaba entonces. “En la era de los apaches y las computadoras portátiles se puede decir con exactitud la cantidad de insurgentes que maté. Y me pareció esencial no tener miedo de ese número”, admitió.

Otra de las afirmaciones de Harry que más han causado revuelo sobre su faceta militar son aquellas en las que ha confesado cómo era que veía entonces a sus enemigos en el campo de batalla. “No puedes matar personas si las ves como personas. En cambio, las vi como piezas de ajedrez eliminadas del tablero, chicos malos eliminados”, explicó.

