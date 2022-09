En su primer discurso como rey, Carlos III anuncia los nuevos títulos de William y Kate, los príncipes de Gales

Carlos III rindió un emotivo tributo a su fallecida madre, la reina Isabel II, en su primer discurso como Rey, el cual fue televisado en el Reino Unido y la Mancomunidad de Naciones. Con un semblante solemne, el monarca se refirió a su madre como “una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia”. En ese discurso, Carlos III no solo honró la memoria de su madre, sino que también dio a conocer los nuevos títulos de su hijo y su nuera, el príncipe William y Kate Middleton, quienes de ahora en adelante serán conocidos como los príncipes de Gales, además de convertirse en los duques de Cornualles. Antes de su mensaje a la nación, se reportó que el nuevo Rey se reunió con la primera ministra Lizz Truzz, quien recién asumió el cargo esta semana.

El mensaje televisado del rey Carlos III

Carlos también rindió un homenaje a la mujer que ha estado a su lado en los últimos años. “Este es también un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa, Camilla. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, se convierte en mi reina consorte”.

Carlos se dirigió a Camilla, su reina consorte

Sobre los nuevos títulos de Kate y William, Carlos expresó: “Como mi heredero, William ahora sume los títulos escoceses que tanto han significado para mí”, agregó el Rey. “Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he llevado por más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo príncipe de Gales, Tywysog Cymru, cuyo título he tenido el gran privilegio de tener durante gran parte de mi vida y mi deber”.

El nuevo Rey reveló los cargos de William y Kate, además de referirse a Meghan y Harry

En su discurso, Carlos también habló de su nuera. “Con Catherine a su lado, nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a llevar a los más necesitados al centro de la conversación para brindar una ayuda vital”.

En sus palabras, el monarca de 73 años tuvo unas palabras para Meghan y Harry, los duques de Sussex, a quienes les expresó todo su amor “mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero”.

El homenaje a la labor incansable de su madre

El Rey comenzó su discurso diciendo a la nación: “Hoy les hablo con sentimientos de profundo dolor”. “A lo largo de su vida, Su Majestad la Reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y para toda mi familia, y le debemos la deuda más sincera que una familia puede tener con su madre; por su amor, cariño, guía, comprensión y ejemplo”.