El príncipe George y las tiernas fotos de su cumple número 7 tomadas por su madre Kate

¡Feliz cumpleaños, príncipe George! Un día antes de la celebración del séptimo cumpleaños de su hijo mayor, el príncipe William y Kate Middleton publicaron nuevas imágenes de su primogénito. “¡Compartiendo una 📸 tomada por la duquesa antes del séptimo cumpleaños del príncipe George mañana! 🎈 ”, decía un mensaje del Palacio de Kensington compartido el martes 21 de julio. George, que es el tercero en la línea del trono detrás de su abuelo, el príncipe Carlos y su padre William, luce como todo un hombrecito en las nuevas instantáneas. Los fans de la Realeza no podían creer cuán grande está el príncipe. “¡Mira lo grande que está!”, comentó un usuario. Otro escribió: “Awwww se le ve tan grande 😍😍”.



©The Duchess of Cambridge



El príncipe George cumple siete años este 22 de julio

El futuro Rey fue fotografiado mostrando una gran sonrisa en las dos fotos. En una de las postales, el príncipe luce apoyado contra una pared y con una camiseta verde oscura, a la venta por $ 9.99, y pantalones . En la segunda toma en primer plano, George luce una camisa con un estampado de camuflaje mientras jugaba al aire libre. Según informes de nuestra marca hermana, Hello!, las fotos fueron tomadas en la casa de campo de los Cambridge, Anmer Hall, en Norfolk, donde se han estado quedando en medio de la pandemia de COVID-19.

Al igual que con las fotos de cumpleaños de la princesa Charlotte, el príncipe Louis y el príncipe William de este año, la duquesa de Cambridge fue la encargada de eternizar los hermosos momentos que han vivido festejando al cumpleañero en su día. El año pasado fue la primera vez que la duquesa de Cambridge hizo los retratos oficiales de cumpleaños de George.



©The Duchess of Cambridge



El futuro Rey luce muy apuesto en las fotos de su séptimo cumpleaños

Este cumpleaños del joven príncipe es ciertamente diferente en comparación con la celebración de 2019. George pasó su sexto cumpleaños en la isla privada de Mustique. Aunque tal vez no esté en el Caribe este año, probablemente disfrutará de una de las tradiciones de cumpleaños de su madre. La duquesa reveló previamente que ella hace los pasteles de cumpleaños de sus hijos. “Me encanta hacer el pastel”, compartió Kate durante el programa de televisión A Berry Royal Christmas. “Se ha convertido en una tradición que me quede despierta hasta la medianoche con cantidades ridículas de mezcla para pasteles y glaseado y hago demasiado. Pero me encanta”, señaló.

Vídeo Relacionado: Rey Carlos conmemora el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II Loading the player...