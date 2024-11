Kylie Jenner sorprende como Barbarella para Halloween 2024

Para este Halloween 2024, Kylie Jenner ha elevado el estándar de los disfraces al transformarse en la icónica Barbarella, el personaje futurista interpretado por Jane Fonda en la película de 1968. Con una estética que evoca el glamour y la sensualidad de la era espacial, que hoy más que nunca es tendencia.

Las celebridades saben hacer bien una cosa y es disfrazarse, y este año, la menor de las hermanas Jenner demuestra una vez más su talento para reinterpretar personajes icónicos con un toque propio y moderno.

Kylie Jenner es Barbarella para este Halloween 2024

Kylie apostó por una armadura metálica con efecto brillante, fiel al estilo futurista, y aunque atrevido, caracteriza a la perfección el personaje original interpretado por Jane Fonda. Su look se completa con un peinado voluminoso de rizos dorados al estilo sesentero. Aunque se ve claramente la estética vintage, es un look que fusiona el pasado y el futuro puesto que referencia una película del pasado pero cuya historia se data del futuro.

© @kyliejenner Kylie Jenner como Barbarella

Su maquillaje destaca por ser con labios definidos y un delineado grueso con el que resalta su mirada, aportando un toque de intensidad y misterio al conjunto. Este disfraz no solo es un homenaje a un personaje de la cultura pop, sino que con el mismo logra jugar con lo que más le gusta, que son diferentes estéticas. Con esto demuestra lo versátil y juguetón que puede ser su estilo, gracias a que no se estanca en una misma estética, si no que por el contrario se divierte con las mismas. Su elección de Barbarella muestra un lado empoderado y atrevido, que va más allá del glamour y el concepto de Halloween.

© Silver Screen Collection Jane Fonda en el filme de 1968, "Barbarella"

Algunos de los disfraces anteriores de Kylie Jenner para Halloween

© @kyliejenner Kendall y Kylie en Halloween 2023

Hace un año, Kylie coordinó disfraz con su hermana Kendall recreando los looks de “Sugar & Spice” y un año antes de eso (en 2022) se lució con tres disfraces entre los que recreó su propia versión de la esposa de Frankenstein, un extraterrestre y como señora de la oscuridad, tres personajes completamente diferentes entre sí, pero con los que luce igual de icónica.

© @kyliejenner Kylie Jenner en Halloween 2022

La elección de Kylie para Halloween 2024 no solo capta la atención por el personaje seleccionado para la ocasión, sino por la manera en que le da un giro moderno, demostrando por qué sigue siendo una figura influyente en el mundo de la moda y el entretenimiento. Sin duda, este look será recordado como uno de los más icónicos de la temporada.