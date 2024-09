Kendall Jenner se ha vuelto rubia para el otoño

Kendall Jenner es una de las modelos más esperadas durante la temporada de Fashion Week, no solo por sus atinados looks de model off duty entre desfiles, si no porque es cuando más se atreve a jugar con su melena.

En el 2022, la estrella de reality sorprendió al mundo al volverse pelirroja para el desfile de Prada en Milán, color que causó sensación y que se volvió una de las tendencias más replicadas de la temporada. Y tan solo hace unos minutos, Kendall lo ha hecho de nuevo, pero en esta ocasión he elegido el rubio gracias al trabajo de la colorista Jenna Perry, quien también fue la responsable detrás del “ginger” perfecto.

© @jennaperryhair Kendall Jenner en su ginger era

Kendall Jenner cambia de look y se inspira en un ícono de los 90s

A pesar de que Kendall no es conocida por jugar tanto con sus looks como sus hermanas (Kylie Jenner regresó a la melena turquesa hace unos días), cada que lo hace el internet se vuelve loco. Y es que gracias a sus apariciones sobre la pasarela o en importantes campañas de moda, Kendall ha podido jugar un poco con su look.

© @kendalljenner La más reciente publicación de Kendall Jenner con el cabello rubio

La elección de la modelo ha sido un rubio dorado que estilizó para su publicación en Instagram al estilo de las musas de los noventas, en especial Carolyn Bessette-Kennedy, quien de acuerdo a su colorista, fue la inspiración detrás de este cambio de look que tomó dos días para llegar al tono deseado.

© Lawrence Schwartzwald/Getty Images Carolyn fue un referente de moda en los 90s por su estilo chic y minimalista

Aunque no es la primera vez que vemos a Jenner rubia, ya que en el 2019 cambió su color para el desfile de Burberry en Londres durante la Semana de la Moda, este cambio parece ser mucho más permanente, y tal vez, ¿el nuevo rubio favorito de la temporada? Está por verse.