Las parejas de Hollywood que han coordinado sus disfraces en Halloween

La semana pasada vimos a Tom Holland y Zendaya coordinar sus looks en un color burgundy, demostrando que no hay nada más en tendencia este otoño que combinar atuendo con tu pareja, y no solo nos referimos a outfits cool o llevar el mismo color, sino al arte de disfrazarte en conjunto con tu pareja durante Halloween.

Coordinar tu disfraz de Halloween con tu pareja es todo un arte, un arte que las celebridades de Hollywood dominan. Hemos visto disfraces de todo tipo a lo largo de los años, y es que las celebs se toman muy en serio el disfrazarse para las fiestas más exclusivas de la temporada. Hemos visto algunos looks muy originales que van desde Shrek y Fiona, hasta Pebbles y Bam Bam, así que nos dimos a la tarea de reunir algunos de nuestros disfraces de pareja favoritos, ¡y más icónicos!

Los mejores disfraces de Halloween en pareja de las celebridades

© Grosby Group Eiza González Disfrazarse de princesa siempre será la opción, y no hay margen de error. La mexicana eligió a Jasmín y Aladdin junto con su acompañante en el 2017.

© Grosby Group Heidi Klum y su pareja La modelo se ha declarado fanática de los disfraces e incluso es famosa por su icónica fiesta de Halloween, a la que invita a las celebridades más top año con año. Y para el 2018, Shrek y la princesa Fiona fueron los personajes elegidos.

© Grosby Group Fergie y Josh Duhamel Sin duda un disfraz que todo fashionista debería de replicar. Aunque terminaron en el 2017, la pareja sigue siendo unas de las favoritas en Halloween, pues en el 2015 se vistieron de Karl Lagerfeld (el icónico diseñador alemán) y Choupette (su gatita).

© Grosby Group Paris Hilton y River Viiperi Coordinar como superhéroes es una gran opción. Paris Hilton en esta ocasión apostó por coordinar con su pareja como el dúo infalible de Batman y Robin.

Channing Tatum y Zoë Kravitz Es muy fácil inspirarte en películas de terror. La pareja apostó por un disfraz inspirado en una película retro "Rosemary’s Baby" de 1968, logrando un look inolvidable y divertido.

© Grosby Group Rande Gerber y Cindy Crawford Este disfraz es un clásico. La pareja apostó por vestir como Danny Zuko y Sandy Olsson de la película "Vaselina". Un disfraz sencillo y muy fácil de recrear.

© Grosby Group Bradley Cooper e Irina Shayk ¡Irreconocibles! Bradley Cooper le da voz al personaje de Rocket en "Guardianes de la galaxia", por lo que no es sorpresa que quisiera referenciarlo. En aquella ocasión, de lado de su expareja Irina Shayk, quien vistió como una versión femenina de Rocket.

© Rachpoot/Bauer-Griffin,Getty Images Justin y Hailey Bieber La pareja coordinó sus atuendos como Pebbles y Bam Bam de "Los Picapiedra" para el Halloween del año pasado. Una opción de disfraz muy adorable y divertida.

© Grosby Group Rebel Wilson y Ramona Agruma "The Shining" es una de las películas de terror más famosas de la historia, así que para el 2022, Rebel Wilson y su esposa apostaron por disfrazarse de las icónicas gemelas del filme.

© Grosby Group Austin Butler y Kaia Gerber La pareja se inspiró en la escena artística de los 80s y apostaron por un disfraz muy original de Edie Sedgwick y Andy Warhol. Tú también puedes seguir su ejemplo y tomar personajes icónicos de algún nicho para recrearlos.



© @realbarbarapalvin Dylan Sprouse y Barbara Palvin La pareja tomó inspiración de la obra de teatro "El fantasma de la ópera" para su disfraz de este año. Un disfraz elegante y muy romántico.

© Grosby Group Megan Fox y Machine Gun Kelly En el 2022, la pareja se inspiró en otro icónico dúo de los 90s: Pamela Anderson y Tommy Lee. Dos grandes figuras del entretenimiento en aquella década.