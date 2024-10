Selena Gomez y Benny Blanco debutan su primer disfraz de Halloween como pareja

Después de Navidad podría decirse que Halloween es la festividad anual más esperada por todos los amantes de la moda. Y es que cómo olvidar cuando éramos niños y buscábamos cualquier excusa para disfrazarnos de nuestros personajes favoritos. Quizá por esta nostalgia que nos trae disfrazarnos, aún siendo adultos, es que nos apasiona tanto esta temporada donde las películas de terror, el maquillaje extravagante y los atuendos fuera de lo común, son protagonistas.

Claro que las celebridades no pueden quedarse atrás cuando se trata del Halloween. Por eso es que podemos ver en estos días como algunas de las personalidades más top del momento, comparten sus elecciones de disfraz para la temporada. Nombres como Anne Hathaway, Amanda Seyfried o Nicola Peltz ya se han sumado a la lista de celebridades disfrazadas en el 2024. Sin embargo, hay una en específico que acaparó todas nuestras miradas durante el fin de semana no sólo por su disfraz inesperado, sino porque inauguró la época de disfraces matching. Así es, estamos hablando de Selena Gomez y Benny Blanco.

Selena Gomez y Benny Blanco se disfrazan juntos para Halloween

© Instagram Selena Gomez y Benny Blanco

Una de nuestras parejas favoritas del 2024 es, sin dudarlo, Selena Gomez y Benny Blanco. Ambos no sólo se han mostrado más que enamorados en redes sociales sino que han demostrado que disfrutan hacer una serie de actividades juntos como cocinar y ¡disfrazarse! Hace unos días, la feliz pareja compartió fotografías de su primer festejo de Halloween como pareja oficial. Para celebrarlo, ambos decidieron disfrazarse en un matching look y así demostrar que no hay nada mejor que elegir un disfraz con tu pareja.

El tema que ambos escogieron fue “Alicia en el país de las maravillas”, perfecto para sorprender a todos los invitados a la celebración. Fue así que Selena Gomez regresó a sus inicios mágicos de “Los Hechiceros de Waverly Place” y se transformó en Alicia de una forma inolvidable. Para conseguirlo, Selena llevó un vestido de corset de seda y volumen en color gris plata de Rodarte. Complementó con unos zapatos estilo mary-jane de Sezane y una banda en la cabeza de Jennifer Behr para darle ese toque de cuento de hadas a la cantante. Todo este disfraz fue estilizado por su estilista, Erin Walsh.

© Instagram Selena Gomez

Por otro lado, Benny Blanco se disfrazó del Sombrerero Loco con un disfraz exactamente igual al de la historia original. Fue así que ambos disfrutaron de una noche llena de diversión mientras nos inspiraban para nuestro próximo disfraz en pareja o con amigos.