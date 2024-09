Lauren Sánchez y Salma Hayek son nuestra inspiración para los 'looks' de oficina en otoño

Nueva York es la actual capital del estilo, pues se lleva a cabo una de las semanas de la moda más mediáticas de la temporada y por tal razón hemos visto a una larga lista de celebridades luciendo espectaculares por las calles de La Gran Maznana. Hace unas horas fue turno de Salma Hayek y Lauren Sanchez, quienes aparecieron en distintos compromisos, pero nos sorprendió que ambas optaron por atuendos ejecutivos convirtiéndose en una gran inspiración para los looks de oficina del próximo otoño.

Con colores básicos como negro y gris, las poderosas mujeres crearon outfits icónicos mezclando texturas y formas, por lo que vale la pena desglosar cada uno de los estilos de estas latinas que han demostrado en múltiples ocasiones su amor por la moda.

El look de Salma Hayek para su visita a Nueva York

La mexicana ha tenido una semana muy movida, pues hace apenas unos días se encontraba en el Festival de Cine de Toronto, donde, junto a Damián Bichir y Angelina Jolie, triunfó con su nueva película, “Without Blood”, un largometraje basado en la historia de Alessandro Baricco y en el que Hayek se dejó dirigir por primera vez por la talentosa exesposa de Brad Pitt.

© Raymond Hall, Getty Images Salma Hayek de visita por Nueva York

Luego de lucir espectaculares vestidos en las alfombras rojas de certamen cinematográfico, la protagonista de “Frida” continuó con su agenda y se trasladó a Nueva York, donde acompañó a su esposo François-Henri Pinault en uno de los eventos benéficos más importantes de su multimillonaria empresa de moda y, como una reina, se apareció en la cena Kering’s Caring for Women.

Pero ese lujoso vestido colmado de lentejuelas no ha sido el único atuendo que la veracruzana ha llevado durante su paso por la ciudad y, también del brazo de su esposo, lució el mejor atuendo para este back to reality, pues es la mezcla perfecta entre lo formal y lo audaz gracias a las texturas, ya que aunque armó un total look negro, el cuero le dio un toque muy especial.

La actriz eligió una falda tubo de cuero negro que combinó con una ligera blusa de punto y se cubrió del frío con un saco corto de cashmere. Accesorios dorados y altísimos tacones negros. Para sumar a la sencillez del atuendo, la famosa veracruzana dejó su pelo suelto y liso.

Lauren Sánchez se sumó al financecore con un look ideal para la oficina

© Raymond Hall, Getty Images Lauren Sánchez conquista Nueva York con el financecore

Tras unas largas y emocionantes vacaciones por Europa, la futura esposa de Jeff Bezos regresó a Estados Unidos, donde ha mantenido una ajetreada agenda entre cenas con amigos y otros compromisos, pero ahora se dirigió a Nueva York, pues fue invitada a participar en Good Morning América.

La expresentadora de noticias de ascendencia mexicana fue captada saliendo del estudio desde donde se trasmite el matutino y nos encantó el look que eligió para su visita a la gran manzana; aunque muy sexy, como es su esencia, portó un coordinado ideal para un office day.

La prometida del fundador de Amazon se dejó ver con una button up shirt de seda en color negro y manga corta, la cual mezcló con una hermosa falda de lana gris y de longitud irregular. El toque más original de su outfit fue el protagónico cinturón negro bordeado con estoperoles y lo combinó con sus altos pumps negros.